Verdens befolkning har ikke vært så lei seg på tolv år

Helt siden 2005 har verdens befolkning blitt litt og litt gladere. Så kom 2017.

Ifølge avisa The New York Times var fjoråret det første på tolv år der flere mennesker enn før rapporterte det som i undersøkelsen defineres som «negative opplevelser», som bekymring, stress, fysisk smerte, sinne eller tristhet. Avisa refererer til en undersøkelse utført av analysebyrået Gallup. Den har pågått årlig siden 2005, i mer enn 145 land, med totalt over 154.000 informanter verden over.

- Dette er første gangen vi har sett et skikkelig oppsving for negative følelser, sier Julie Ray som er hovedforfatter av rapporten som kalles Gallup verdensundersøkelse.

- Tallene for 2017 er de høyeste vi har målt.

Det er ifølge Gallup særlig bekymringer og stress som øker, med to prosentpoeng. Fysisk smerte og tristhet steg begge med ett prosentpoeng, mens sinne holdt seg stabilt.

Aller verst rapporterte folk i landet Den sentralafrikanske republikk at de følte seg. Kanskje ikke så underlig, all den tid det pågår en voldelig borgerkrig i landet, og mange av intervjuene Gallup hadde planlagt måtte avlyses fordi det ble for farlig å gjennomføre dem. Generelt stiger antallet rapporterte negative opplevelser i Afrika sør for Sahara, rapporterer The New York Times.

På plussida er det normalt land i Latin-Amerika som gjør det best. Rundt halvparten av de spurte fra flere av landene der rapporterte om positive opplevelser. Av de tolv lykkeligste landene på Gallups liste var kun Canada, Island, Indonesia og Usbekistan fra utenfor Latin-Amerika.

- Det handler mye om kultur og forventninger, skriver Gallup.