Verden

Barnet på armen til den syriske mannen har fått hodeskader etter enda et flyangrep mot Øst-Ghouta sist uke. Syriske regimestyrker gikk til massivt luftangrep mot den opprørskontrollerte byen og bombene rammet sivilbefolkningen hardt. Minst 60 barn ble drept i det hjelpearbeidere kalte «de verste dagene i Øst-Ghouta» noensinne, ifølge nyhetsbyrået AFP. Bomberegnet hindret FN fra å slippe inn med nødhjelp til de sivile.

Den brutale krigen gjør Syria til verdens farligste sted for barn. Men det er ikke bare her barn rammes av krig og konflikt. Mer enn 350 millioner av verdens barn lever i konfliktområder, det er 75 prosent flere enn i 1995.

Antallet barn som blir utsatt for brutale krigshandlinger har økt dramatisk siden 2010.

Det kommer fram i rapporten «The war on children» som lanseres av Redd Barna i dag.

I skyggen av krigen

Redd Barna har gått gjennom FN-rapporter om barn i krig de siste 20 årene, og talt opp alle tilfeller av alvorlige forbrytelser mot barn. Funnene viser en kraftig økning i drap og lemlesting av barn, og tilfeller der sivile blir nektet livsviktig hjelp i beleirede områder.

Leder Gunvor Knag Fylkesnes for politikk og samfunn i Redd Barna, mener funnene er et forsiktig anslag.

– Vi mener dette er toppen av isfjellet. Det er trolig store mørketall. FN mangler ressurser til å verifisere alle angrep, og det er vanskelig å få tilgang til områder der krig pågår for å undersøke, sier Fylkesnes.

Mer krig der folk bor

I et lengre historisk perspektiv er verden blitt fredeligere og både voksen og barn har fått det bedre. Men de siste 20 årene har utviklingen gått feil vei når det gjelder antallet barn som rammes av krig og konflikt. Det til tross for at det har kommet på plass mer internasjonalt regelverk som skal beskytte barn mot krigshandlinger.

– Blant annet regler som skal sikre at skoler er trygge, sier Fylkesnes.

Redd Barna har lenge fryktet at situasjonen for verdens barn er blitt verre. De brutale krigene i både Syria og Jemen som rammer sivilbefolkningen hardt, har noe av skylda. En annen forklaring er at konflikter i større grad foregår i tettbygde områder der folk bor. Antallet ikke-statlige aktører har også økt og det gjør krigføringen mer uoversiktlig, forklarer Fylkesnes. Men også statlige aktører står bak mange av forbrytelsene mot barn.

Redd Barna finner også økt bruk av eksplosive våpen, og at konfliktene varer lenger enn de gjorde på 1990-tallet.

Følgene varer lenge

Det er Institutt for fredsforskning (PRIO) som har beregnet hvor mange barn i verden som bor i konfliktområder. Ved å sammenstille voldsepisoder i verden med antallet som bor der voldshendelsene skjedde, har de kommet fram til et anslag på hvor mange barn som bor i konfliktområder. Det er første gang man får tallfestet dette. Konflikter foregår ofte i ganske begrensede områder innenfor et land, sier seniorforsker Gudrun Østby ved PRIO.

– Det er viktig å dokumentere hvor sårbare grupper bor. Dette gir også et grunnlag for å forbedre den humanitære politikken så den best mulig kan hjelpe folk i disse områdene, sier hun.

Konsekvensene for barna kan vare mye lenger enn den faktiske konfliktsituasjonen og konfliktområdene kan flytte på seg fra år til år, understreker Østby.

– Det er et massivt antall barn som blant annet mangler tilgang på grunnleggende helsetjenester og skole, og rammes av underernæring og mangel på rent vann som en følge av krig, sier hun.

Traumer

Mange barn som har opplevd krig blir rammet av det som kalles «giftig stress», barna slutter å leke, le og oppføre seg som barn, sier Fylkesnes i Redd Barna.

– Det er uhyre viktig at barn blir rehabilitert. Det handler ikke bare om hvert enkelt barns liv og framtid, men også vår felles framtid, sier hun.

Rapporten skal legges fram på den store sikkerhetskonferansen i München i helgen der stats- og militære ledere fra hele verden deltar.