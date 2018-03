– Vær modige

Verden

I Kinas første reaksjon på nyheten om at Donald Trump har takket ja til å møte Kim Jong-un, blir de to bedt om å vise politisk mot.

– Vi ønsker dette positive signalet fra USA og Nord-Korea om å ha en direkte dialog velkommen, sier talsmann Geng Shuang på utenriksdepartementets regulære pressekonferanse fredag.

Han mener at spørsmålet om atomvåpen på Korea-halvøya beveger seg i riktig retning.

– Vi håper at alle parter kan demonstrere politisk mot og ta de riktige politiske avgjørelsene, sier han videre.

Kina regnes som Nord-Koreas nærmeste allierte. Men Kina har også fordømt Nord-Koreas testing av atomvåpen og langtrekkende raketter og har iverksatt sanksjoner mot regimet i Pyongyang.

Milepæl

Både i Japan og Sør-Korea er oppfatningen at Nord-Korea har endret kurs og nå er på rett vei.

– Møtet i mai vil bli notert som en historisk milepæl som førte til fred på Koreahalvøya, heter det i en svært optimistisk uttalelse fra Sør-Koreas president Moon Jae-in fredag.

Håpet er at den langvarige konflikten om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet endelig kan få en løsning etter et år der situasjonen er blitt stadig mer anspent. Regimet i Pyongyang har gjennomført den ene våpentesten etter den andre, mens verdenssamfunnet har skjerpet sanksjonene mot det isolerte regimet.

Også i Japan er reaksjonen positiv.

– Jeg setter stor pris på at Nord-Korea har endret kurs og vil inngå samtaler om atomnedrustning, sier statsminister Shinzo Abe. Han og Trump er enige om å fortsette å legge maksimalt press på Nord-Korea fram til landet tar konkrete steg i retning atomnedrustning, ifølge statsministeren. De to skal også møtes i april for å drøfte saken.

Ifølge kilder CNN har snakket med hadde ikke president Trump informert sine ansatte om kunngjøringen på forhånd, og de fleste ble tatt på sengen da det ble klart at han skal møte den nordkoreanske lederen.

– Seier for Kim

Forsker Jeffrey Lewis ved Middlebury Institutes avdeling for internasjonale studier beskriver samtalene som en stor seier for Kim Jong-un.

Ifølge Lewis har Nord-Korea forsøkt å få et møte med en amerikansk president i over 20 år. Han mener Kim vil bruke eventuelle samtaler som et bevis for egen suksess.

– Kim inviterte Trump for å demonstrere hvordan Nord-Koreas atomvåpenprogram har tvunget USA til å behandle ham som en likeverdig, sier Lewis til AFP.

Major Thomas Galasz Nielsen ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark har en lignende oppfatning, ifølge Ritzau.

– Dette er et gedigent PR-stunt for den nordkoreanske regjeringen, sier han.(NTB)