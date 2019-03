Venter opp mot én million brexit-motstandere i Londons gater

Antall deltakere kan overstige 1 million demonstranter. En lignende demonstrasjon i oktober samlet rundt 700.000 mennesker.

Demonstrantene skal gå i tog fra Park Lane til Parliament Square og deretter protestere foran Parlamentet tidlig på ettermiddagen.

Londons Labour-ordfører Sadiq Khan og det skotske nasjonalistpartiet SNPs leder Nicola Sturgeon skal delta.

– Jeg skal gå i tog i morgen med folk fra alle deler av landet for å kreve at det britiske folket får siste ord om brexit, sa Khan fredag.

Sturgeon sa hun vil være «stolt over å få tale».

Statsminister Theresa May har gjentatte ganger avvist ny folkeavstemning, til tross for at hennes brexit-plan har blitt stemt ned to ganger i Underhuset.

Nesten fire millioner briter har så langt signert en underskriftskampanje der de ber regjeringen avlyse brexitprosessen. (NTB)