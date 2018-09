Vender Donald Trump ryggen: – Vi ser en engasjert gruppe kvinner som misliker presidenten

Verden

Under presidentvalget i 2016 ga 53 prosent av hvite kvinner sin stemme til Donald Trump. Nå kan det tyde på at en del av dem har fått nok av presidentens mange kvinnediskrimerende utsagn og oppførsel.

Ifølge en ny meningsmåling utført for ABC og The Washington Post, sier 65 prosent av de kvinnelige spurte at de vil se demokratene vinne flertall i Kongressen i november. 55 prosent av menn sier det samme.

Amy Walter, kommentator i The Cook Political Report, ser både sterk motstand mot presidenten blant demokrater, men også synkende opplutning blant republikanske kvinner.

- Vi ser en engasjerte gruppe kvinner som misliker presidenten så intenst at de vil gjøre alt de kan for å stemme mot partiet hans, og få han til ikke å stille igjen i 2020. Og vi ser en annen gruppe kvinner som er mer lojale republikanere, men som ikke liker det som skjer i Washington (D.C) og som ikke liker presidentens oppførsel. De misliker aggressiviteten, maktbruken og kaoset. Svaret til det kan ganske enkelt være at de ikke vil delta i mellomvalget. Og det siste kan være like farlig som at mange kvinner stemmer mot deg. Det at folk blir hjemme, det er også en måte å tape valg på, sier Walter til radiostasjonen NPR.

Ifølge The Washington Post, har misnøyen med presidenten økt mest blant høyt utdannnede kvinner.

Anklaget for voldtektsforsøk

At Donald Trumps nominerte til dommer i høyesterett, Brett Kavanaugh, har blitt anklagd for et voldtektsforsøk på 1980-tallet, hjelper neppe på republikanernes oppslutning blant kvinnelige velgere. Det er Christine Ford, som i dag er universitetsprofessor i California, som anklager Kavanaugh for å ha forsøkt å voldta henne på en fest for over 30 år siden. Hun hevder Kavanaugh og en venn, begge ravende fulle, dro henne inn på et soverom. Hun snakket aldri om episoden før hun var i terapi sammen med ektemannen i 2012, og i juli i år, etter at Trump utpekte Kavanaugh, sendte hun et brev om saken til senator Dianne Feinstein, som sitter i justiskomiteen.

Anklagene har fått flere kvinner til å fortelle liknende historier, blant annet journalist Jia Tolentino i The New Yorker og Deborah Copaken i The Atlantic. Copaken beskriver hvor ødeleggende et voldtektsforsøk kan være, og hvorfor det er så vanskelig å snakke om. Om mannen som forsøkte å voldta henne, skriver Tolentino i dag: "Jeg er sikker på at gutten som dro meg ned i senga ikke husker noe av det. I håper helt ærlig at han har et godt liv. Men jeg ville ikke hatt ham som høyesterettsdommer"

Kvinnens år

Blant republikanske profiler, peker flere på at dette var veldig lenge siden, mens andre trekker motivene til Ford i tvil.

Donald Trump har tatt til Twitter for å kritisere Ford. Fredag sa han hun burde ha anmeldt saken «om den var så alvorlig som hun sier».

– Jeg er ikke i tvil om at, hvis overgrepet var så ille som Ford sier det var, burde en anmeldelse ha blitt levert inn umiddelbart hos det lokale politiet, enten av henne eller hennes kjære foreldre, skriver presidenten.

– Jeg oppfordrer henne til å legge fram slike anmeldelser slik at vi kan få vite dato, tidspunkt og sted!, skriver han videre.

Valget av Trump har fått et rekordhøyt antall kvinner til å stille til valg i november, da det holdes kongressvalg i USA. Det høye antallet kvinner som stiller, har gjort at 2018 blir kalt "The year of the woman". Det første "Year of the woman" var i 1992, året etter at Anita Hill anklagde nåværende høyestrettsdommer Clarence Thomas for seksuell trakassering. Minst 19 kvinner har anklagd president Trump for seksuelle overgrep og trakassering.

«Plettfritt rykte»

Trump har også i senere Twitter-meldinger omtalt Kavanaugh som «en flott mann, med plettfritt renommé», som er «under angrep av venstreradikale politikere som ikke ønsker å vite svarene, de ønsker bare å ødelegge og forsinke. Fakta betyr ikke noe. Jeg har det slik med dem hver eneste dag i Washington», skrev Trump.

– De radikale venstreadvokatene ønsker at FBI engasjerer seg NÅ. Hvorfor ringte ikke noen til FBI for 36 år siden? skrev presidenten.

