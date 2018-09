Verden

Italienske, spanske, nederlandske, belgiske og portugisiske representanter for ansatte i det irske lavprisflyselskapet sendte mandag ut en felles uttalelse hvor de konstaterte at det ikke har vært noen reell framgang knyttet til kravene de har til selskapet. Uttalelsen kommer etter at sju fagforeninger fra de fem landene hadde det de beskriver som et historisk møte i Roma, skriver avisa Irish Examiner.

– Dersom selskapets ledelse ikke er villig til å gjøre de nødvendige endringer vil de ansatte ikke ha noe annet valg enn å respondere med den største streiken selskapet noensinne har sett, står det i uttalelsen.

De understreker at avgjørelsen om streiken senest vil komme torsdag neste uke, og at streiken i tilfelle vil iverksettes i slutten av september.

Les også: - Ryanair vurderer gjenåpning på Rygge

– Kan endre naktforholdene i europeisk arbeidsliv

Jonas Bals, rådgiver i LO og tidligere rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre, jubler over at Ryanairs arbeidere nå er i ferd med å forene seg på tvers av landegrensene.

– I årevis har Ryanair vært kjent som en fagforeningsknuser, som med stort hell har satt arbeidere fra ulike land opp mot hverandre. Om noen har gjort motstand, har de gjerne blitt møtt med trusler om å flytte arbeidsplassene til et annet land, skriver han på Facebook.

I desember i fjor ble den irske lavprisgiganten tvunget til å anerkjenne fagforeninger etter trusler om streik. Nå kan de bli tvunget til å måtte komme arbeidstakerne sine i møte i langt større grad.

– Streiken, som kan bli erklært allerede denne måneden, vil i så fall bli en paneuropeisk streik, som kan endre maktforholdene i Europas arbeidsliv. Vi får krysse fingrene og knytte nevene! skriver Bals videre.

På spørsmål fra Dagsavisen om hvorfor han mener dette kan endre maktforholdene i europeisk arbeidsliv, svarer han dette:

– Det er fordi vi i mange år har sett at arbeidstakerne har stått med ryggen mot veggen og blitt tvunget tilbake til opprinnelige posisjonen de hadde før arbeidernes frihetskamp begynte, hvor arbeiderne måtte stå med lua i hånda og underby hverandre. Dersom man klarer å snu denne utviklingen i Ryanair, kan man håpe at arbeidstakere kan stå sammen på tvers av landegrensene også i andre store, internasjonale selskaper.

Les også: Ryanair-flygere streiker i fem land fredag

Avmålt svar

Ryanair selv er foreløpig avmålt i responsen, men understreker at Ryanairs lavprismodell har høyeste prioritet.

– Styret og ledelsen i Ryanair har forpliktet seg til å anerkjenne fagforeninger, og til å jobbe konstruktivt med våre folk og deres fagforeninger for å løse deres legitime bekymringer, så lenge dette ikke endrer Ryanairs lavprismodell og vår evne til å kunne tilby lave priser til våre kunder, sier Eddie Wilson i Ryanair-ledelsen, ifølge Irish Examiner

Wilson innrømmer isier så i neste åndedrag at de ansatte har fått betraktelig bedre arbeidsbetingelser etter at de begynte å organisere seg.

– Siden desember i fjor, da styret kunngjorde at vi vil anerkjenne fagforeninger, har Ryanairs ansatte fått betydelige lønnsøkninger, og bedre arbeidsbetingelser og arbeidsforhold, sier Ryanair-toppen.

Les også: Ryanair nekter å betale kompensasjon etter streik i eget selskap