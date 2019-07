I Frankrikes hovedstad krøp gradestokken opp til 42,6 grader torsdag, og den gamle Paris-rekorden på 40,4 grader fra 1947 ble dermed knust.

Den høyeste temperaturen som noensinne er målt i Frankrike, ble registrert i Vergargues nær Montpellier i juni, da sommerens første varmebølge rullet inn over kontinentet. Da viste gradestokken 46 grader. Den forrige rekorden var på 44,1 grader under varmebølgen i 2003.

I 2003 ble det registrert rundt varmerelaterte 15.000 dødsfall i Frankrike. Siden den gang har franske myndigheter utarbeidet detaljerte planer for å hindre store dødstall ved framtidige hetebølger.

Myndighetene i Paris advarer under den pågående hetebølgen mot sportsaktiviteter, unødvendige reiser og alkohol. Folk har fått beskjed om å drikke masse vann og sjekke at eldre slektninger og naboer har det bra.

Rekordvarmt i Tyskland

Også i Tyskland er det satt nye varmerekorder. I Geilenkirchen i Nordrhein-Westfalen ble det onsdag kveld målt 40,5 grader, den høyeste temperaturen målt i landet på fire år. Den gang ble det målt 40,3 grader i Kitzingen i Bayern.

Rekorden fra onsdag sto i mindre enn ett døgn. Torsdag ble den slått minst tre ganger i Lingen i Niedersachsen. Den siste målingen derfra torsdag kveld viste 42,6 grader i byen, som ligger nær grensen til Nederland.

Første gang over 40

Varmerekorder ble slått i Belgia og Nederland onsdag, og på nytt med enda høyere temperaturer torsdag. For første gang er det målt over 40 grader i Belgia og Nederland.

– Temperaturen steg til 40,7 grader i byen Beitem vest i landet. Dette er den høyeste temperaturen målt i Belgia siden målingene startet i 1833, sier Alex Dewalque ved landets meteorologiske institutt.

I likhet med tusenvis av andre belgiere rømte NTBs Brussel-korrespondent til kysten for å unnslippe den verste heten. Også der kom temperaturen opp i 38 grader, men havbrisen hjalp noe.

I Deelen i Nederland ble det satt nasjonal rekord med 41,7 grader. Den gamle rekorden var på 38,4 grader fra 1944.

Kokainkonteiner

I den belgiske havnebyen Antwerpen skulle to menn ta seg inn i en konteiner på havna for å hente ut en kokainlast, men de klarte å låse seg inne. I sin desperasjon så de onsdag til slutt ingen annen utvei en å ringe politiet. Da politifolkene etter to timers leting fant den riktige konteineren, veltet det to halvnakne og svært varme karer ut. Politifolkene helte vann over de to utmattede og uttørkede mennene.

I de midtre delene av landet sendte nederlandsk politi ut en spøkefull melding der de oppfordret kriminelle til ikke å begå kriminelle handlinger under hetebølgen.

– Det er hardt å arbeide nå, ikke bare for dere, men også for oss. Hold dere hjemme, skru på luftkjølingsanlegget, skrev politiet på Facebook.

Svette briter

Også britene opplever rekordvarme, og torsdag ble Londons forrige julirekord på 36,7 grader slått da det ble målt 36,9 grader på flyplassen Heathrow.

I Cambridge ble det målt opp til 38,1 grader, noe som er ny britisk juli-rekord, og nesten tangering av den nasjonale rekorden på 38,5 grader som ble målt i Kent i august 2003.

Sosiale medier i Storbritannia hadde det for øvrig moro på dronningens bekostning etter at hun tok Boris Johnson i ed som statsminister onsdag. Bilder fra høytideligheten i Buckingham Palace viste nemlig en tårnvifte i bakgrunnen, blant rojale møbler.