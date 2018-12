Av Gitte Johannessen

Den tradisjonelle – og innendørs – Nobelkonserten røk ut av økonomiske årsaker. I stedet sørget et spleiselag av sponsorer for utendørsfest i borggården på Rådhuset med gratis inngang.

– Dette er en helt rett måte å feire på, her får hele folket være med, sa Øyvind Staveland før Vamp fremførte «Månemannen».

– Her har det strømmet på, og det å være vitne til de tusenvis av menneskene som ønsker å være med å markere støtte til prisvinnerne på denne måten viser jo at dette var et riktig initiativ, sa en rørt initiativtaker Arthur Buchardt til NTB.

Borggården, som rommer 12.000 publikummere, var fullsatt.

– I kveld skal vi hylle motet og feire to modige mennesker som skal motta fredsprisen, sa Silje Nordnes, som sammen med Kåre Magnus Bergh ledet showet som også ble vist på NRK TV.

Fikk egen sang

Helt forrest foran scenen sto en yazidifamilie som hadde reist fra Sverige for å se Nadia Murad motta fredsprisen.

– Vi kjenner Nadia, vi er en så liten religion at vi alle kjenner hverandre, sa Bahzat Babashe. Og i den sterke, norske artistrekken som hyllet fredsprisvinnerne, var også Xelil Derbas, en yazidisanger nå bosatt i Tyskland, som hadde skrevet en egen sang om Murads liv.

Kveldens æresgjester satt på egen tribune, med utsikt over både scene og folkehav. De fikk høre både norsk stev fremført av Eva Weel Skram, og «Gje meg handa di, ven» sunget av Kurt Nilsen og Christel Alsos med den verdenskjente DJ-en Matoma på piano.

– Det er sterkt å stå på scenen også, og være med på å feire mennesker som gjør en forandring i verden, sa Tom Stræte Lagergren, til NTB.

– Dette er større enn oss selv

D.D.E. fremførte låten «Det umulige e mulig», og vokalist Bjarne Brøndbo sa til NTB at bandet opp gjennom årene har stilt opp i mange sammenhenger.

– Dette er større enn oss selv. Disse prisvinnerne møter noe vi i vår vernede hverdag ikke tenker på, sa Brøndbo, mens bilder av Mukwege og Murad ble projisert på Rådhustårnet bak ham.

Andre artister som tro til på scenen var Freddy Kalas, som sang med et stort Redd Barna-kor, bandet Isak med Stjernekamp-vinner Ella Marie, Julie Bergan og K-391, som fremførte «Ignite».

Den som rundet av folkefesten var selveste Wenche Myhre, etter hvert i spissen for et helt barnekor, med «Vi lever» og ordene:

– For livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss.

