– Det må være en aprilsnarr. På fullstendig feil årstid, skriver Venstre-leder og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti (DF) mener Donald Trump må ha gått fra vettet hvis det stemmer at han leker med tanken om å kjøpe Grønland.

– Tanken om at Danmark skal selge 50.000 statsborgere til USA, er fullstendig vanvittig, sier Espersen, som er DFs utenrikspolitiske talsperson.

Han sammenligner scenarioet med å skulle selge innbyggere i Nord-Jylland til Norge.

– Dette er det glade vanvidd i 2019, fastslår Espersen.

– Forhåpentligvis en spøk

Også Martin Lidegaard fra De Radikale reagerer sterkt på Trump-ryktene.

– Forhåpentligvis en spøk, men ellers en forferdelig tanke med risiko for militarisering av Grønland og mindre selvstendighet for det grønlandske folk. I tillegg til et stort tap for Danmark, tvitrer han.

Statsviter Rasmus Leander Nielsen ved Grønlands Universitet mener politikerne i København uansett ikke kan bestemme om Grønland skal selges.

Befolkningen på øya har stor grad av selvstyre, og det er derfor de som må avgjøre om de vil slutte seg til USA. Og det vil de ikke, ifølge Ane Lone Bagger, minister med ansvar for utenrikssaker i Grønlands selvstyreregjering.

– Vi er åpne for handel, men vi er ikke til salgs, sier hun til nyhetsbyrået Reuters.

Aaja Chemnitz Larsen, én av to grønlandske representanter i Folketinget i København, lar seg heller ikke friste av en eventuell mulighet til å bli amerikaner. Hun minner om at Grønland er et nordisk velferdssamfunn med gratis utdanning og helsetjenester som folk har råd til.

– Jeg har noen bekymringer knyttet til hva slags samfunn man får hvis Grønland blir amerikansk, og ikke dansk, sier hun.

– Å, gode Gud

Ikke bare danske politikere, men også USAs tidligere ambassadør i Danmark Rufus Gifford tyr til Twitter for å uttrykke frustrasjon.

– Å, gode Gud, skriver Gifford, som kaller Trumps angivelige planer «en komplett og total katastrofe».

Påstandene om Trumps spesielle interesse for Grønland ble først omtalt av avisa Wall Street Journal torsdag.

Anonyme kilder forteller til avisa at Trump flere ganger luftet tanken om å kjøpe verdens største øy fra Danmark. Presidenten har også flere ganger diskutert øyas ressurser og geopolitiske betydning, og han har angivelig bedt en rådgiver om å undersøke saken nærmere.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har noen av Trumps rådgivere tolket forslaget om Grønlands-kjøp som en spøk – mens andre har tatt det mer alvorlig.

En som tar ideen på alvor, er forsker Jon Rahbek-Clemmensen ved det danske Forsvarsakademiet. Han peker på at den amerikanske Thule-basen på Grønland spiller en viktig rolle i USAs rakettforsvar.

Økt russisk og kinesisk aktivitet i Arktis kan ha forsterket behovet for å beskytte militærbasen, ifølge Rahbek-Clemmensen.

Kommer til Danmark

Trump skal besøke Danmark i begynnelsen av september, og da vil Grønland og arktiske spørsmål stå på dagsordenen.

Grønland ligger nærmere Nord-Amerika enn Europa, og USA foreslo å kjøpe øya i 1946 for 100 millioner dollar i gull. Det ble ikke noe av salget, men USA fikk likevel bygge Thule-basen på øya.

I middelalderen var Grønland underlagt Norge, og øya fulgte med på lasset da Norge ble underlagt Danmark.

Danskene fikk imidlertid beholde Grønland da Norge ble løsrevet fra Danmark i 1814. Et norsk forsøk på å få tilbake områder i Øst-Grønland på 1930-tallet lyktes ikke.

I dag har øya om lag 56.000 innbyggere og betydelig grad av selvstyre. Utenriks- og forsvarspolitikken blir fortsatt styrt fra København.

Mesteparten av Grønland er dekket av is, og issmeltingen på øya har skutt fart som følge av klimaendringene. Smelting av enorme grønlandske ismasser kan på sikt bidra til en betydelig økning i verdens havnivå.