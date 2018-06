Vant Superbowl - kun ti av spillerne var villige til å møte Donald Trump

Verden

Det er tradisjon at vinnerne av Superbowl møter presidenten i Det hvite hus. Hos Philadelphia Eagles var det kun ti spillere av godt over 50 som takket ja til å møte Donald Trump i Det hvite hus.

Da avlyste Donald Trump, skriver The New York Times.

I fjor møtte 34 spillere fra New England Patriots, fra en forstad til Boston, opp i Det hvite hus for å møte Trump etter seieren i Superbowl.

I år er vinneren av Superbowl Philapelphia Eagles. Og Philadelphia er en storby med en befolkning deretter.

Patriots er et typisk «hvitt» lag, men selv der var det altså flere spillere som nektet å møte opp.

I en uttalelse fra klubben på Twitter nevner de ikke Trump i det hele tatt men fokuserer heller på å nyte seieren og samholdet en første Superbowl-seier gir.

I en uttalelse mandag kveld sa Trump at noen spillere på laget som vant Superbowl, «er uenige med deres president fordi han insisterer på at de stolt skal stå under nasjonalsangen, med hånden på hjertet, for å hedre kvinner og menn i militæret og det amerikanske folk», skriver NTB.

Annen seremoni

Han forteller at laget hadde tenkt å sende en mindre delegasjon til Washington tirsdag, men mener at «de tusenvis av fans som hadde tenkt å delta på arrangementet fortjener bedre».

I stedet vil presidenten holde en annen type seremoni med the United States Marine Band og the United States Army Chorus, som

ifølge ham «vil hedre vårt fantastiske land, hylle heltene som kjemper for å forsvare det, og høyt og stolt spille nasjonalsangen».

Aksjon mot politivold og diskriminering

Kneling når nasjonalsangen spilles, har vært en del av en aksjon mot politivold og rasediskriminering siden i 2016. Det startet

med at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne i protest mot politiets behandling av minoriteter. Philadelphia Eagles knelte ikke en eneste gang under sist sesong, ifølge MSNBC.

Likevel nekter de å møte Donald Trump.

Ifølge en avtale inngått onsdag, må spillerne nå stå når nasjonalsangen spilles – eller holde seg i garderoben. Avtalen fikk stor støtte fra presidenten.

– Du må stå stolt under nasjonalsangen. Om ikke bør du kanskje ikke spille, eller være der. Og kanskje du ikke burde være i landet, uttalte Trump etter at avtalen ble klar, skriver NTB.

