Sjöstedt opplyser at han under et møte mandag formiddag meddelte Riksdagens talmann Andreas Norlén budskapet om at han ikke vil støtte Socialdemokraternas Löfven slik situasjonen er nå.

Selv om Vänsterpartiet helst vil ha en Löfven-regjering, mener de den «gule» samarbeidsavtalen han har inngått med Centern, Liberalerna og Miljöpartiet er uakseptabel i sin nåværende form.

– Hvis situasjonen ikke endrer seg, kommer ikke vi til å kunne stemme gult, det går ikke, sier Sjöstedt.

– Da får Norlén foreslå Ulf Kristersson isteden, slår Vänsterparti-lederen fast.

– Urimeligheter

Senere mandag skal Norlén avsløre hvem han fremmer som neste kandidat til å bli statsminister i Sverige. Om kandidaten tolereres av Riksdagen, avgjøres av en statsministeravstemning onsdag.

Hvis Vänsterpartiet stemmer nei til Löfven, kan han ikke bli statsminister. Samarbeidsprosjektet med Miljöpartiet, Liberalerna og Centern har ikke flertall i Riksdagen. For de øvrige riksdagspartiene Sverigedemokraterna, Moderaterna og Kristdemokraterna er det fullstendig uaktuelt å støtte Löfven.

Sjöstedt utelukker foreløpig ingenting, men slår fast at det Löfven har tilbudt så langt, ikke er nok. Spesielt sårt for Vänsterpartiet er det at det eksplisitt står i Löfvens samarbeidsavtale at partiet skal nektes politisk innflytelse i mandatperioden.

– Det finnes urimeligheter vi må håndtere. Sånn situasjonen er nå, når det gjelder det å holde oss unna politisk innflytelse, er vi ikke der vi bør være. Vi er også skremte og triste over hvor langt til høyre Löfven er villig til å gå. Dette ville blitt den mest høyrevridde sosialdemokratiske regjeringen Sverige har sett, sier Sjöstedt.

Risikerer nyvalg

Valget i Sverige i september i fjor endte med en fastlåst situasjon, siden Sverigedemokraterna (SD) havnet på vippen mellom høyre- og venstresiden. Ingen vil samarbeide med høyrepopulistiske SD, landets tredje største parti, og etter valget har utallige og hittil mislykkede forsøk vært gjort på å danne en regjering som Riksdagen kan godta.

Både Löfven og Moderaterna-leder Kristersson har tidligere vært prøvd som statsministerkandidater, men begge ble nedstemt. Blir neste statsministerkandidat nedstemt, har talmann Norlén nå kun ett forsøk igjen før han blir tvunget til å utlyse nyvalg.

Sjöstedt vil ikke si nøyaktig hva som må til for at han skal støtte Löfven og redde Sverige fra nyvalg. Han framhever imidlertid at reformer som Vänsterpartiet og Socialdemokraterna ble enige om under forrige mandatperiode, må sikres, samt at det må tydeliggjøres at et samarbeid mellom de to partiene fortsatt er aktuelt.

– Vi er en del av regjeringsgrunnlaget. Våre mandater er en forutsetning for at denne regjeringen skal komme på plass, understreker Sjöstedt.