Vänsterpartiet kan hindre ny Löfven-regjering

Det er sterk motstand i både partiledelsen og i partiets gruppe i Riksdagen mot å støtte en slik regjering, erfarer det svenske nyhetsbyrået TT. Vänsterpartiet er søsterparti til norske SV.

Forsøket på å på plass en ny regjering i Sverige etter valget 9. september i fjor, har vist seg å være svært vanskelig ettersom den rødgrønne og den blå blokken ble tilnærmet like store, og fordi ingen av partiene vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

Men i helgen ble det klart at Centerpartiet og Liberalerna, som har vært en del av den borgerlige blokken Alliansen, vil gi grønt lys for en regjering ledet av Socialdemokraternas Stefan Löfven.

– Fornedrende

Dette synes å falle Vänsterpartiet tungt for brystet. Ifølge TT mener mange i partiet at det vil være «fornedrende og ydmykende» for partiet å skulle støtte en rødgrønn regjering som får støtte fra to borgerlige partier.

– Vi er et venstreparti, vi har ingen mulighet til å støtte en regjering som har planer om å drive høyrepolitikk, sa Mikael Ekvall, Vänsterpartiets fylkesleder i Jönköping, til Sveriges Radio lørdag. Partiet vil ikke kommentere saken søndag.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna har til sammen 167 representanter i den 349 seter store Riksdagen. De vil dermed være avhengige av støtte fra et annet parti.

MP stiller seg bak

Ledelsen i Miljöpartiet, som har sittet i regjering med Socialdemokraterna siden forrige valg, stiller seg bak avtalen mellom Socialdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna.

– Når land etter land faller for høyrepopulismen, velger Sverige en annen vei, sa partiets talsmann Gustav Fridolin på en pressekonferanse søndag.

Også Liberalernas sentralstyre stemte for samarbeidsavtalen under sitt møte søndag.

– Feilgrep

Centerpartiet og Liberalernas gamle alliansepartner, Moderaterna, liker dårlig at de to partiene nå velger å se mot venstre i stedet for å fortsette et borgerlig samarbeid.

– Dette reduserer politisk lederskap til transaksjoner og hestehandel, sier Moderaternas leder Ulf Kristersson. Han kaller det et historisk feilgrep og slår fast at Alliansen nå er ødelagt.