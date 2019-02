Av Sverre Bjørstad Graff - ABC Nyheter

Den vesle kanariøya Isla de Lobos ligger kun to kilometer og en ti minutters fergetur unna nordspissen av Fuerteventura. Men den fem kvadratkilometer store øya har med sitt turkise vann, hvite strender og uberørte natur lokket turister på jakt etter en annerledes kanariopplevelse.

Nå vil den lille øyperlen stramme inn reglene for de som ønsker å avlegge øya et besøk, melder avisen The Sun.

Den eksklusive øya er et beskyttet naturreservat og har dermed allerede hatt restriksjoner på besøk. Tidligere har Isla de Lobos tatt i mot opp mot 2000 besøkende daglig. Men med de nye reglene vil kommunen redusere antallet til 400 per dag. Dette antallet vil bli delt inn i to grupper, fordelt på to tidsintervaller på dagtid.

Tidligere kunne turister som besøkte Isla de Lobos overnatte på øya i opptil tre netter. I 2007 ble besøk begrenset til dagsturer. De nye reglene innebærer at turister nå også må søke om en skriftlig tillatelse til å besøke øya minst tre dager i forveien.

Isla de Lobos betyr «Ulveøya» på spansk. Men til tross for navnet finnes det ingen ulver på øya. Navnet kommer fra en flokk pelsseler, kalt «sjøulver», som tidligere bodde i tidevannsgrottene på øya.

Isla de Lobos er ubebodd, men har en liten grend av gamle fiskerhus, samt bebyggelse for forskning, besøkssenter og kafé. I tillegg har øya perfekte forhold for den som vil snorkle i krystallklart vann og se Kanariøyenes spennende undervannsliv på nært hold.

