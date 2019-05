Han sier han er dypt bekymret over angrepene.

Vandaliseringen natt til mandag er den tredje i rekken siden portrettene, som er tatt av den italiensk-tyske fotografen Luigi Toscano, ble satt opp i begynnelsen av mai.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Portretter

På rundt 80 av portrettene er ansiktene skåret ut, mens andre er blitt tagget med svastikaer eller skåret i filler.

– Jeg vet at et overveldende flertall i Østerrike totalt avviser grusomhetene som nazistene begikk. At noen ikke greier å se sannheten og den alvorlige påminnelsen som disse bildene viser, er knusende, sier van den Bellen.

Ifølge Toscano er det høyreradikale som står bak vandaliseringen. (NTB)

Les også: Netanyahus kamp mot klokka (DA+)