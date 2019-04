Valgthriller i Israel: Jevnt løp mellom Gantz og Netanyahu

Både sittende statsminister Benjamin Netanyahu fra Likud og Blått og hvitts statsministerkandidat, tidligere forsvarssjef Benny Gantz, erklærte seier etter at valgdagsmålingene ble offentliggjort tirsdag kveld.

Én måling viste dødt løp, mens to andre gir Blått og hvitt en knepen ledelse. Dermed er det duket for en valgthriller mens stemmene telles opp tirsdag kveld og natt til onsdag.

Også meningsmålingene i forkant av valget tydet på et jevnt løp mellom Likud og Blått og hvitt. Men ingen av dem er i nærheten av å få flertall i nasjonalforsamlingen Knesset på egen hånd.

Godt posisjonert

Netayahu antas å ha best forutsetninger for å sette sammen en ny koalisjonsregjering. Dermed har den 69 år gamle statsministeren gode muligheter for å fortsette – med støtte fra høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partier i Knesset.

Etter at valgdagsmålingene ble offentliggjort, meldte imidlertid den israelske fjernsynsstasjonen Kanal 12 at Gantz og Netanyahu vil kunne sikre seg støtte fra nøyaktig like mange Knesset-representanter.

Ifølge valgdagsmålingene vil både Likud og Blått og hvitt få mellom 33 og 37 plasser i Knesset, hvor det totalt er 120 seter.

Ti år

Netanyahu har vært statsminister i sammenhengende ti år.

– Det er mange mennesker som vil at vi skal fortsette denne fantastiske reisen som førte Israel til det beste tiåret i landets historie, sa Netanyahu etter å ha stemt sammen med sin kone i Jerusalem tirsdag.

Netanyahus utfordrere har på sin side et sterkt håp om å overta regjeringskontorene etter den korrupsjonsanklagede «Bibi».

Opposisjonspartiets kandidat var også håpefull da han avla stemme. Gantz ba velgerne ta ansvar for demokratiet og sørge for at landet får «en ny soloppgang og ny historie».

Kameraer

Flere partier i Israel hevdet på valgdagen å være rammet av valgfusk. Det ble blant annet kjent at skjulte kameraer ble utplassert i valglokaler i områder hvor det bor mange palestinske israelere.

Det var medlemmer av regjeringspartiet Likud som hadde tatt med kameraer inn i stemmelokaler nord i Israel. Representanter for partiet sier målet var å avsløre valgfusk.

Palestinsk israelske politikere reagerte sterkt på avsløringen, og sa at kameraene er i strid med loven. En talsmann for Israels sentrale valgkomité bekrefter at det er ulovlig å filme folk mens de avgir stemme.

Det kom også meldinger om at stemmesedler enten var fjernet eller hadde blitt tegnet på slik at de ikke lenger var gyldige.

Kan bety endring

Mange israelske velgere har før valget vært usikre på hva de skal stemme på. Netanyahu har en lojal tilhengerskare, men det er også de som er gått lei og håper på endring.

Ifølge Israel-kjenneren Anders Persson ved Lunds universitet i Sverige har imidlertid opposisjonen mislyktes med å sette spørsmål om velferd, helse og økonomi på dagsordenen. I stedet har valgkampen i stor grad handlet om sikkerhetspolitikk.

Selv om Blått og hvitt på flere områder ligner Likud, og ligger mer til høyre enn til venstre i politikken, mener Persson at partiet kan bety en endring i israelsk politikk.

– Det er ingen tvil om at Gantz ligger nær Netanyahu i mange spørsmål. Men han har signalisert en økt vilje til å løse konflikten med Palestina, sier Persson til nyhetsbyrået TT.