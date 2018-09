Verden

Nå pågår en fintelling av samtlige stemmer som ble avgitt i søndagens valg. Dette skjer etter hvert valg, og det endelige resultatet blir derfor først offentliggjort fredag.

De tre rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet får til sammen 144 mandater, mot 143 til de fire borgerlige Allianse-partiene Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna.

Sverigedemokraterna, som ingen av blokkene vil samarbeide med, får 62 mandater.

Det har vært små marginer under tellingen som startet onsdag av anslagsvis 190.000 stemmer avgitt i utlandet og andre forhåndsstemmer. Det har gjort at det er blitt knyttet stor spenning til ett mandat, som under tellingen har vippet fram og tilbake mellom Centern og Sverigedemokraterna. Centern endte med 31 mandater.

Høy valgdeltakelse

Også innenfor blokkene har det skjedd mindre justeringer. Miljöpartiet tok ett mandat fra Socialdemokraterna, og Liberalerna tok ett mandat fra Kristdemokraterna.

Valgdeltakelsen har også blitt oppjustert underveis og endte på 87,1 prosent, det høyeste siden 1985 da 89,9 prosent stemte.

Hvem som skal danne regjering, er fortsatt i det blå. De borgerlige mener de er størst og peker på at Vänsterpartiet, som fikk 28 mandater, ikke inngår i statsminister Stefan Löfvens koalisjonsregjering.

– Alliansen er det regjeringsalternativet som er klart større enn Socialdemokraterna og klart større enn den sittende regjeringen, sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch Thor onsdag.

– Löfven kan fortsette

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt mener imidlertid det er åpenbart at hans parti inngår i den rødgrønne blokken i Riksdagen.

– De rødgrønne er større enn Alliansen, og det er Vänsterpartiets framgang som gjør at Stefan Löfven kan fortsette som statsminister, sa Sjöstedt da alle stemmene var talt opp.

Löfven har avvist å være støtteparti for en borgerlig regjering og pekt på at høyresiden bare er størst hvis man regner med Sverigedemokraterna.

Statsministeren har også hevdet at det vil være «ulovlig og udemokratisk» hvis de fire borgerlige partiene skulle danne regjering selv om de har mindre oppslutning enn det rødgrønne alternativet.