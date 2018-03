Valgobservatør: Over 2.500 uregelmessigheter i det russiske valget

Verden

Av Hamad Ali

Organisasjonen, som ble kjent etter valget i desember 2011 da over 5.000 russiske valgobservatører over hele landet leverte inn anklager om valgfusk til Golos' nettsider, har blitt tvunget til å registrere seg som en utenlandsk organisasjon fordi de har mottatt pengestøtte fra utlandet.

Observatørgruppa publiserer et «valgfuskkart», som viser hvor i Russland det meldes om tilfeller av valgfusk.

Flest er det meldt om i Moskva, der det har kommet over 500 klager, ifølge kartet.

På lista over måter det har blitt fusket på, skriver Golos blant annet om at folk har levert flere enn én stemmeseddel på en gang, og at det har vært tilfeller av at velgere har stemt, gått ut av valglokalet, og gått inn igjen og stemt på nytt.

Det har også vært tilfeller av at valgobservatører ikke har fått tilgang, ifølge Golos.

Russlands sentrale valgkommisjon sier den har mottatt mer enn 670 klager, ifølge en Twittermelding søndag kveld.

De har lovet å etterforske alle meldinger om fusk i forbindelse med søndagens presidentvalg.

(©NTB)