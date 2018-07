Valget i voldsutsatte Mali foregikk «stort sett fredelig»

Verden

Al-Qaida hadde advart folk mot å avgi stemme i søndagens valg, og mye tydet også på at IS og andre militante grupper ville markere sitt nærvær på valgdagen.

11.000 soldater og politifolk voktet de rundt 23.000 valglokalene i landet, og de lyktes i stor grad med å bevare roen i landet, ifølge flere observatørgrupper.

Ibrahima Sango, som leder en lokal valgovervåkningsgruppe, opplyser at velgerne i de 2.000 valglokalene hans gruppe observerte, fikk avlegge stemmer uten at de ble utsatt for vold.

Lederen for EUs observatøroppdrag i Mali, Cecile Kyenge, sier det har gått fredelig for seg i samtlige av de 44 valglokalene hun og hennes delegasjon på 100 observatører har observert.

Flere hendelser

Hundre prosent fredelig gikk det imidlertid ikke for seg.

Olivier Salgado, talsperson for FNs fredsbevarende styrke i Mali (MINUSMA), sier stemmegivningen ble midlertidig suspendert ved et valglokale i en landsby i den nordlige regionen Kidal etter at det ble avfyrt minst ti bombekastergranater der.

I Lafia i den nordlige Timbuktu-regionen brant uidentifiserte væpnede gjerningsmenn ned valglokaler og stemmesedler, og folk der kunne ikke stemme, sier en talsperson for myndighetene til AFP.

Det er ikke meldt om verken drepte eller sårede i forbindelse med de to hendelsene.

Vil ha endringer

Åtte millioner maliere var stemmeberettiget før søndagens valg. Valglokalene åpnet ved 10-tiden norsk tid, og stengte ved 20-tiden.

71 år gamle Ibrahim Boubacar Keita håper på gjenvalg som president i Mali, og har gode sjanser. Ingen sittende president har noensinne unngått å bli gjenvalgt i Mali.

Hovedutfordreren er landets 68 år gamle tidligere finansminister Soumaila Cisse, som levnes større sjanser nå enn ved de to foregående valgene ettersom Keitas popularitet har falt kraftig siden han ble valgt i 2013.

Cisse kritiserer presidenten for manglende vilje til å løse landets sikkerhetsproblemer, som er både store og mange.

– Folket vil se endringer. Denne regjeringen var en ulykke, men vil snart bli glemt, sa Cisse da han avsluttet valgkampen fredag.

Kupp og opprør

Mali har det siste tiåret opplevd militærkupp og et tuareg-opprør i nord, der militante islamister fra al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM) rykket inn og tok kontroll over flere byer i 2012, blant dem Timbuktu.

Med fransk militærstøtte ble byene gjenerobret året etter, men islamistene kontrollerer fortsatt store deler av det nordlige Mali, der de har innført sharialover.

FN har hatt en fredsbevarende styrke på 15.000 soldater i Mali siden 2013. Over 100 soldater i MINUSMA-styrken er drept, og fredsoperasjonen regnes i dag som FNs farligste.

Over 4.000 franske Barkhane-soldater og et ukjent antall amerikanske soldater er også på plass i landet, der de har alliert seg med enkelte militsgrupper. En regional styrke som med støtte fra EU og Norge skal bekjempe terrorisme og stanse strømmen av migranter fra Sahel-regionen til Europa, er også på plass.

(NTB)