Ifølge en prognose publisert da valglokalene stengte klokka 17, går ÖVP kraftig fram sammenlignet med valget i 2017.

Partiet ligger an til å få drøyt 37 prosent av stemmene, mot 31,5 prosent for to år siden, viser prognoser fra både avisa Kronen Zeitung og kringkasteren ORF.

Dermed ser det ut til at Kurz' mål for valget, å bli nummer én, blir innfridd. Meningsmålinger i forkant tydet på at ÖVP ville få rundt 33 prosent.

Kollaps

Den 33 år gamle tidligere statsministeren ble den yngste regjeringssjefen i Europa da ÖVP vant valget i 2017. Han dannet regjering sammen med Frihetspartiet (FPÖ) på ytre høyre, men i mai i år kollapset regjeringen etter at tyske medier publiserte et videoopptak, gjort på den spanske ferieøya Ibiza. Det viste daværende FPÖ-leder og visestatsminister Heinz-Christian Strache i ferd med å tilby en russisk kvinne lukrative offentlige kontrakter i bytte mot valgkampstøtte.

I søndagens nyvalg ser velgerne ut til å straffe FPÖ solid for skandalen. Ifølge prognosene får partiet en oppslutning på 16,7 prosent, en tilbakegang på rundt 10 prosentpoeng.

Også det sosialdemokratiske partiet SPÖ må tåle en nedgang på nesten 5 prosentpoeng, men havner likevel på andreplass med rundt 22 prosent av stemmene.

Derimot ligger miljøpartiet De grønne an til å gjøre et brakvalg med hele 14 prosent, opp 10 prosentpoeng fra 2017. Klimasaken har seilt opp som valgets store sak, og fredag demonstrerte titusener i Wien og andre østerrikske byer med tydelige krav om klimahandling.

Vrien regjeringsdannelse

Trass i en solid seier har Kurz en vanskelig tid foran seg, spår analytikere.

– Selv med en oppgang søndag, vil Kurz få det vanskeligere nå enn i 2017. Han har ingenting å vinne og alt å tape, heter det i lederen til den østerrikske avisen Die Presse.

Kurz har ikke utelukket at han nok en gang kan danne regjering sammen med FPÖ og gjenskape koalisjonen, et samarbeid som Ungarns statsminister Viktor Orbán og andre nasjonalister har omtalt som «en modell for Europa».

– Vi stemmer for å avgjøre hva slags retning vi skal gå i – Orbáns og populistenes, eller om vi skal forbli Europa-orientert, sier den 29 år gamle velgeren Gabriel Steiner i Wien.

Åpne for venstresamarbeid

Samtidig sier et FPÖ-toppen Harald Vilimsky at FPÖ ikke lenger har som mål å danne en ny regjeringskoalisjon med ÖVP.

– Vi har ikke fått et klart mandat fra velgerne til å fortsette koalisjonen, fastslår EU-parlamentarikeren på valgkvelden.

Dermed kan Kurz havne i en situasjon der han må åpne for samarbeid med venstresiden.

Et samarbeid mellom ÖVP, De grønne og det liberale partiet Neos er en mulighet. Neos ser ut til å havne på en femteplass i valget med drøyt 7 prosent, opp 2 prosentpoeng.

Kurz kan også bli nødt til å søke en bredere koalisjon med det sosialdemokratiske partiet SPÖ. I så fall vil det være en retur til ÖVP-SPÖ-koalisjonen som styrte i 44 år fra 1945.

Mindretallsregjering

Kurz har også åpnet for å danne en mindretallsregjering, men løsningen kan potensielt føre til ytterligere politisk ustabilitet og kan utløse nytt nyvalg.

Forhandlinger mellom partiene er uansett ventet å ta måneder. Til slutt er det president Alexander Van der Bellen, tidligere leder for miljøpartiet, som skal godkjenne ny regjering.