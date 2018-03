Vaksiner splitter italienerne

Verden

Demonstrantene i Roma trosset det iskalde vinterregnet. Utstyrt med hengte dokker og plakater med teksten «Risikoen knyttet til vaksiner er ubetydelig – helt til det skjer med ditt barn» protesterte de mot Italias ferske vaksinepåbud sist lørdag.

– Vi vil ha friheten til selv å bestemme hva som skal skje med våre barn som ble født friske, sier Milena Muccioli, mor til en 1-åring, til nyhetsbyrået AP.

Søndag går Italia til valg, og partiene som leder på meningsmålingene har varslet at de vil skrote loven som innfører tvungen vaksinasjon mot ti sykdommer.

Risikerer bøter

Loven kom på plass i fjor vår da det var klart at Italia var spesielt hardt rammet av det verste meslingutbruddet i Europa på flere år. Med 5.006 smittede sto Italia alene for nesten en fjerdedel av de totalt 21.315 tilfellene i Europa i fjor. Fire av de smittede i Italia døde.

Utbruddet ses i sammenheng med en økende skepsis mot vaksiner i befolkningen og at stadig færre barn blir vaksinert. Andelen som er vaksinert mot meslinger har nå falt til 85 prosent – langt under det anbefalte nivået på 95 prosent som Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler for å sikre befolkningen mot sykdom.

Italienske myndigheter bestemte derfor at det ikke lenger skal være frivillig å følge barnevaksinasjonsprogrammet. Foreldre som ikke følger påbudet risikerer bøter på 500 euro (ca. 4.800 kroner) om barnet ikke er vaksinert når det er seks år og skal begynne på skolen.

Vaksineskepsis

Men den ferske loven vil få et kort liv om det blir opp til to av partiene som nå surfer på meningsmålingene før valget søndag.

Både populistene i Fem stjerner-bevegelsen og høyrepartiet Lega (tidligere Lega Nord) mener det må være opp til foreldrene om de skal vaksinere barna sine.

Fem stjerner-bevegelsen ligger an til å bli Italias største parti. De avviser at de er vaksinemotstandere, men de har like fullt frontet uvitenskapelige teorier om at vaksiner kan utgjøre en helserisiko og særlig føre til autisme i flere år. Bevegelsens grunnlegger, Beppe Grillo, foreslo en lov mot vaksiner i 2015 med begrunnelsen at det er «en forbindelse mellom vaksiner og bestemte sykdommer som leukemi, forgifting, betennelser, kreft, autisme og allergier», skriver avisen The Guardian.

Leder Matteo Salvini for høyrepartiet Lega mener alle vaksiner må være frivillige. Lega er en del av Silvio Berlusconis høyre-sentrum-allianse, som ser ut til å ha best sjanser til å få flertall i valget. Berlusconi og hans parti Forza Italia har understreket at de står fullt bak obligatoriske vaksiner, skriver Politico.

Angrep på vitenskapen

Sentrumspartiet PD, som enn så lenge sitter med regjeringsmakta, mener populistene har erstattet angrep på de etablerte med angrep på vitenskapen. En fersk meningsmåling, gjengitt i den tyske avisen Der Spiegel, viser at hele 81 prosent av italienerne ikke stoler på staten. Kun 5 prosent sier de har tillit til de politiske partiene og hva de sier. Vaksineskepsisen i Fem stjerner-bevegelsen og hos deres velgere forklares også med en generell mistillit til legemiddelindustrien.

Helseminister Beatrice Lorenzin som står bak den nye loven har nå opprettet et nytt sentrumsparti som har viet seg til å bevare loven om obligatoriske vaksiner, skriver Politico. Hun har oppfordret forskere til å engasjere seg i partiet for å slåss mot den økende vaksinefrykten i befolkningen, drevet fram av populistene.

Obligatorisk

Flere land i Europa har allerede obligatorisk vaksineprogram for barn. I Frankrike får ikke barn begynne på skolen om de ikke kan bevise at de er vaksinert. Ellers er de fleste landene med tvungen vaksine i Øst-Europa, blant annet Bulgaria, Polen, Tsjekkia og Ungarn, ifølge en oversikt fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Fjorårets alvorlige meslingutbrudd er ikke avsluttet. I Finland ble det nylig bestemt at helsearbeidere må vaksinere seg. I februar ble det påvist meslinger hos tre personer i Norge, alle var smittet i utlandet. Det vekket debatten om obligatorisk vaksine også her, men Folkehelseinstituttet vil ikke gå inn for det.

Tillit

– De aller fleste takker ja til tilbudet om vaksiner. Det er viktig at befolkningen har tillit til våre råd. Vi mener at et frivillig vaksinasjonsprogram er med på å bygge den tilliten. Den høye vaksinasjonsgraden i Norge viser at vi også kommer veldig langt med frivillighet i Norge, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Didrik Vestrheim.

Før meslingvaksinen ble innført døde 5–10 barn i Norge årlig av sykdommen.