Allen Weisselberg (71) har i mange tiår jobbet for president Donald Trump og er finansdirektør i The Trump Organization, konsernet som eies av presidenten og tre av hans barn.

Amerikanske Wall Street Journal (WSJ) og NBC News var først ute med å rapportere opplysningene fra anonyme kilder. Weisselberg har fått immunitet fra USAs føderale påtalemyndighet i bytte mot informasjon i etterforskningen av presidentens eksadvokat Cohen, opplyser ikke navngitte kilder til WSJ.

Cohen har sagt at han på Trumps anmodning utbetalte hysj-penger til to kvinner som hevder å ha hatt affærer med Trump, og at han fikk tilbakebetalt beløpet etterpå.

Omfanget av immuniteten er ikke kjent, men det kan avgjøre om Weisselbergs involvering utgjør en stor utvikling i den pågående etterforskningen rundt Trump.

Siden 1970-tallet

Weisselberg har jobbet i Trump-familiens eiendomsvirksomhet siden 1970-tallet. Han antas å ha kjennskap til alle private og forretningsmessige avtaler som Trump har tatt del i siden karrieren hans som eiendomsmogul begynte.

Nyhetsbyrået AP har forsøkt å kontakte Trump Organization og Weisselberg for kommentarer, men har ikke lyktes.

Cohen erklærte seg tidligere i uka skyldig i flere tiltalepunkter om økonomisk kriminalitet, deriblant ulovlige valgkamputbetalinger under Trumps valgkamp i 2016.

Hysj-penger

Torsdag ble det kjent at USAs føderale påtalemyndighet har innvilget immunitet til David Pecker for å kunne vitne om Trumps rolle i utbetalingene av såkalte hysj-penger til kvinnene som angivelig har vært Trumps elskerinner.

Pecker er sjef for selskapet som publiserer tabloidmagasinet National Enquirer og er også en mangeårig støttespiller av Trump.

Selv om Weisselbergs navn ikke er nevnt i sakspapirene i Cohen-etterforskningen, antas han å være en av to Trump-direktører som omtales i rettsdokumentene. De to skal ha tilbakebetalt Cohen og bokført betalingene som juridiske utgifter.

Da Cohen erklærte seg skyldig i en domstol i New York tirsdag, hevdet han at utbetalingene til de to kvinnene hadde som «hovedformål å påvirke presidentvalget».

AP har forsøkt å få klarhet i om Weisselbergs immunitet er begrenset til Cohen-etterforskningen, eller om den er innvilget i bytte mot samarbeid i andre etterforskninger. En talsperson for påtalemyndigheten vil imidlertid ikke kommentere saken.

Kan bli gransket på Manhattan

The New York Times skrev torsdag at statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance, vurderer å sikte både The Trump Organization og to ansatte i forbindelse med Cohens utbetaling til en av kvinnene. Ikke navngitte kilder opplyste at saken, som dreier seg om selskapets regnskapsførsel i forbindelse med tilbakebetalingen til Cohen, er i en tidlig fase.

Hvis selskapet og de to ansatte blir siktet på delstatsnivå, vil Trump som president ikke kunne benåde dem som eventuelt blir dømt, slik han kan gjøre i saker som blir ført for føderale domstoler.

Presidenten selv har avvist at han har gjort noe galt.



Fakta om Michael Cohen-saken

Michael Cohen, født 25. august 1966, var advokat for Donald Trump fra 2006 fram til mai 2018, én måned etter at den føderale påtalemyndigheten i New York startet sin etterforskning av Cohen for brudd på valgloven og mulig økonomisk kriminalitet.



4. november 2016: The Wall Street Journal skriver at selskapet som eier National Enquirer, gikk med på å betale 150.000 dollar til tidligere Playboy-modell Karen McDougal for hennes historie om et påstått forhold til Trump i 2006, året etter at han giftet seg med Melania Trump.



12. januar 2018: The Wall Street Journal skriver at Cohen betalte 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels en måned før 2016-valget, som del av en avtale for å hindre henne i å snakke om et påstått seksuelt forhold til Trump i 2006.



13. februar 2018: Cohen sier at han personlig betalte pengene til Daniels og at han ikke fikk dem dekket av Trump-organisasjonen eller valgkampapparatet.



5. april 2018: Trump avviser kjennskap til utbetaling til Daniels og sier det er noe Cohen selv må svare for.



* 9. april 2018 foretok FBI razzia mot Cohen. Det skjedde etter henvisning fra spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker russisk innblanding i 2016-valget. Under razziaen ble det beslaglagt materiale knyttet til ulike emner, blant dem utbetalingen fra Cohen til Daniels.



2. mai 2018: Trumps nye advokat Rudolph Giuliani sier at Trump i etterkant dekket utbetalingen til Daniels og at utbetalingen ikke var brudd på loven om valgkampfinansiering.



21. august 2018: Cohen erklærer seg skyldig i åtte tiltalepunkter: Fem tilfeller av skatteunndragelse, ett tilfelle av falsk forklaring overfor en finansinstitusjon, ett tilfelle av unndragelse av inntektsskatt, og å ha foretatt utbetalinger i forbindelse med valgkamp til både Daniels og McDougal.



* Cohen sier han foretok utbetalingene på vegne av Trump og at han fikk tilbakebetalt beløpet etterpå.



* I tiltalen mot Cohen retter imidlertid ikke påtalemyndigheten direkte beskyldninger mot Trump. Der heter det at Cohen gjorde utbetalingene i samarbeid med «en kandidat eller valgkamp».



* Cohen kan bli dømt til mellom fire og fem års fengsel etter å ha inngått avtale med påtalemyndigheten. Dommen faller 12. desember.



* 23. august 2018: Statsadvokaten i delstaten New York vurderer ifølge AP å starte en etterforskning av hvorvidt Michael Cohen også brøt skatteloven på delstatsnivå.



* 24. august 2018: Trump Organizations mangeårige finansdirektør Allen Weisselberg innvilges ifølge Wall Street Journal immunitet i forbindelse med Cohen-etterforskningen.

