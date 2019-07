Den britiske tankesmia Institute for Government har summert opp endringene som er gjort i regjeringen i forbindelse med at Boris Johnson tok over etter Theresa May. De har ikke kunnet finne like store utskiftinger på minst 30 år, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Tankesmia har sett på statsministerskifter innenfor samme parti fra 1990 og fram til denne uken. Da John Major tok over etter Margaret Thatcher i 1990, ble bare tre statsråder byttet ut.

– Tydelig signal

– Det er en ganske omfattende ommøblering Johnson har foretatt. Han har villet sende et tydelig signal om at et nytt lag og en ny retning er på plass, sier lektor Ole Helmersen ved Copenhagen Business School. Han har moderne britisk politikk som sitt spesialfelt.

Helmersen sier det nye regjeringskollegiet er preget av kandidater som støtter opp om et Storbritannia utenfor EU.

– Noen av dem han har hentet, har lagt seg på en betydelig hardere linje i brexitspørsmålet enn dem som har røket ut, sier han og nevner utenriksminister Dominic Raab og innenriksminister Priti Patel. Også statssekretær Esther McVey i kommunaldepartementet havner på lektorens liste over hardnakkede brexittilhengere.

Ubalanse

Noe annet som er iøynefallende, særlig sett med skandinaviske øyne, er at det fortsatt er et godt stykke igjen før man oppnår kjønnsbalanse rundt det britiske regjeringsbordet.

Blant de 21 Johnson skal regjere sammen med, er det sju kvinner. Det gir en andel på en tredel. Tar man også med sjefen selv i regnestykket, blir kvinneandelen enda litt lavere: snaut 32 prosent.

Det er likevel en klar forbedring fra Mays regjering. Da hun gikk av denne uken, var hun en av totalt fem kvinner i en regjering med 23 statsråder. Det gir en andel på bare 22 prosent.

Hastverk

BBC politiske redaktør påpeker at regjeringen bærer preg av å være utnevnt med ett mål for øye: å få Storbritannia ut av EU innen 31. oktober, slik Johnson har lovet.

– Dette er gjort av en mann med dårlig tid. En mann som vet han kjemper mot klokken. En som på få måneder må klare det forgjengeren hans ikke klarte på flere år, skriver Laura Kuenssberg.

Hun påpeker samtidig at flertallet av dem som sitter rundt regjeringsbordet, er pragmatikere, og at mange av dem stilte seg bak Mays utmeldingsavtale med EU.

Rocky Horror Show

Også Kuenssberg påpeker de store omveltningene i regjeringen. En ledende tory-politiker betegner det som en «forvrengt overtakelse», mens en annen omtaler regjeringen som et Rocky Horror Show, med henvisning til kultmusikalen fra 1970-tallet.

– Dette er gjort for å prioritere oppgaven som venter, ikke berolige dem som måtte ha sine tvil til den nye statsministeren. Dette er klassisk Johnson – et hastverksarbeid som er lett å rynke på nesen av, men samtidig er en djerv erklæring som er umulig å overse, mener redaktøren.

Mirakel og motstand

Helmersen sier det må et slags mirakel til dersom Johnson skal lykkes med sine ambisjoner, og noen av dem som har mistet sine taburetter denne uken, lover kamp i Parlamentet.

Philip Hammond og David Gauke, to av Mays ministre som varslet sin avgang allerede før Johnson var bekreftet som ny partileder, har sagt at de vil fortsette å kjempe mot en hard brexit – at Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

De vil bruke alle parlamentariske midler til å binde Johnson på hender og føtter.