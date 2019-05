Bak soveromsveggen til paret i spanske Granada skjulte det seg nemlig hele 80.000 bier, skriver CNN.

For et års tid siden hadde paret merket seg at det var mange bier rundt eiendommen deres. Etter hvert begynte det å bli høy lyd også innendørs, men verken det lokale brannvesenet eller politiet fant årsaken.

Da det ble varmere i været ute, ble problemet bare verre. Til slutt ble en lokal birøkter hentet inn.

– I rundt tre måneder hadde paret slitt med en uutholdelig høy lyd, men de visste ikke hva de skulle gjøre. Tre måneder, tenk deg det, sier birøkter Sergio Guerrero til CNN.

Birøkter Guerrero med et hull i soveromsveggen der biene svermet. Skjermdump: CNN

Selv den erfarne birøkteren fikk sjokk av det han fant skjult i veggene. 80.000 bier åpenbarte seg.

– Lyden har nok ikke vært der konstant, men variert i løpet av dagen. Men jeg er overrasket over at paret har klart å bo her, sier Guerrero.

