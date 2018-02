Utvist elev skjøt og drepte 17 på skole i Florida

Verden

Ifølge sheriff Steve Israel i Broward fylke er ofrene både voksne og elever ved den videregående skolen, som ligger litt nord for Fort Lauderdale. Han beskriver åstedet etter onsdagens massakre som «forferdelig».

Flere elever har fortalt at de gjemte seg i skap og under pulter mens skytingen pågikk, og sendte meldinger og ba om hjelp.

Tolv personer ble funnet døde inne i skolebygningen, to på utsiden, mens en annen ble funnet i en gate i nærheten. To andre omkom etter å ha blitt fraktet til sykehus.

– Dette er en fryktelig dag for oss, sier skolesjefen i Broward, Robert Runcie.

Et stort antall skadde er fraktet til sykehus i nærheten. Flere av dem er kritisk skadd.

Ble utvist fra skolen

Gjerningsmannen ble også fraktet til sykehus etter pågripelsen, men ble senere skrevet ut. Videobilder viser hvordan han ble ført inn på sykehuset av tungt bevæpnet politi.

Politiet har identifisert mannen som Nikolas Cruz. Han er tidligere elev ved skolen, og ble utvist av disiplinære årsaker.

– Vi har allerede begynt å gå gjennom nettsidene hans og ting på sosiale medier, sier sheriff Steve Israel, og kaller enkelte av innleggene for «veldig, veldig foruroligende».

En av elevene på skolen beskriver Cruz som en gutt med problemer og sier han ikke ville ha noe med ham å gjøre for å unngå konflikt.

– Utløste brannalarmen

Skytteren skal ha vært kledd i svart og en burgunderrød jakke, og var bevæpnet med et AR-15-gevær.

Ifølge Florida-senator Bill Nelson, som er blitt brifet om hendelsen av FBI, hadde skytteren på seg gassmaske og hadde med seg flere røykgranater.

– Han uløste brannalarmen slik at barna kom strømmende ut av klasserommene og ut i gangen. Og da begynte blodbadet, sier Nelson.

TV-bilder fra hendelsen viser elever som flykter fra skolen, mens sårede personer på båre blir lagt inn i ambulanser. Man ser også flere elever bli ført bort på rekke og rad, beskyttet av politifolk.

Væpnet politi med hjelm og skuddsikre vester gikk i stilling rundt skolen, noen av dem i et pansret kjøretøy.

Gjemte seg i skap

Politiet i Coral Springs ba lærere og elever barrikadere seg i bygningen til politiet kom fram til dem. En jente fortalte på sms til en lokal TV-stasjon at hun barrikaderte seg i et skap sammen med flere andre elever.

– Alarmen gikk, men vi trodde først det var en brannøvelse til vi hørte skuddene, sa en annen elev.

John Obin sier sønnen hans hadde time da skytingen begynte, og at lærerne raskt fikk elevene ut av skolen. Sønnen fortalte ham at han hadde gått forbi to livløse personer på bakken utenfor som så ut til å være døde.

Både president Donald Trump og Florida-guvernør Rick Scott ble raskt informert, og Trump avlyste en planlagt pressekonferanse for å følge utviklingen.

Ifølge organisasjonen Everytown har det vært 17 skyteepisoder på skoler i USA hittil i år. Siden januar 2013 har det vært minst 283 skyteepisoder. (NTB)

Større skyteepisoder på skoler og universiteter i USA de siste 20 årene

* 14. februar 2018: En utvist elev skyter og dreper 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida. Gjerningsmannen blir pågrepet i live.

* 1. oktober 2015: En mann skyter og dreper ni personer på en høyskole i Oregon. Gjerningsmannen blir drept i en skuddveksling med politiet.

* 24. oktober 2014: En 15 år gammel elev skyter fem personer ved den videregående skolen Marysville-Pilchuck i Washington. Fire av dem dør. Gjerningsmannen skyter seg selv.

* 7. juni 2013: En mann skyter og dreper sin far og bror før han tar livet av tre personer på en høyskole i Santa Monica. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet på skolens bibliotek.

* 14. desember 2012: En 20 år gammel mann skyter og dreper 20 elever og seks ansatte ved barneskolen Sandy Hook i Connecticut. Deretter skyter han seg selv.

* 2. april 2012: En gjerningsmann skyter og dreper sju mennesker på et privat, kristent college i California.

* 14. februar 2008: En tidligere student dreper fem studenter ved Northern Illinois University, før han tar livet av seg selv.

* 16. april 2007: En student skyter og dreper 32 andre studenter ved Virginia Tech. Gjerningsmannen begår selvmord.

* 2. oktober 2006: En lastebilsjåfør åpner ild mot elever ved en amish-skole i Pennsylvania og dreper fem jenter før han skyter seg selv.

* 21. mars 2005: En 16 år gammel elev skyter og dreper sju personer på en videregående skole i et indianerreservat i Minnesota, etter først å ha drept to andre et annet sted. Gjerningsmannen tar livet av seg.

* 20. april 1999: To studenter dreper tolv medstudenter og en lærer på Columbine High School. Begge begår selvmord.

* 24. mars 1998: To gutter på 11 og 13 år skyter og dreper fire jenter og en lærer på skolen de går på i Arkansas.