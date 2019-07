Etter at 53 innesperrede migranter og flyktninger ble drept og minst 130 såret i et luftangrep sist tirsdag, har frivillige organisasjoner skjerpet tonen. Overgrepene som mennesker på flukt blir utsatt for i Libya, beskrives som grusomme og sjokkerende.

Hangaren som ble rammet, lå tett inntil en militsleir i Tripoli-forstaden Tajoura. Den er en av flere interneringsleirer for mennesker som har forsøkt å komme seg til Europa, men som har blitt stanset og sendt tilbake til Libya. FN anslår at 2.300 mennesker siden januar har blitt stoppet i sin flukt over Middelhavet.

Når de blir returnert, blir de sendt rett til interneringsleirer som den som ble bombet tirsdag.

– Europa lukker øynene

– Europeiske stater er til en viss grad blinde med tanke på hvordan situasjonen er for migranter i Libya, sier Vincent Cochetel, som er FNs høykommissær for flyktningers spesialutsending for middelhavsregionen.

– Den siste krigføringen har skapt en enda verre situasjon. Man kan ikke fortsette som om ingenting har skjedd når det gjelder dette samarbeidet, sier han.

FN-utsendingen refererer til EUs støtte til den libyske kystvakten, som tvinger båter tilbake til det nordafrikanske landet før de rekker å komme i internasjonalt farvann.

Redselen for å bli plukket opp av kystvakten er så stor at enkelte mennesker heller hopper i sjøen, noe den tyske hjelpeorganisasjonen Sea-Watch fanget opp i et filmopptak i mai. Mannen ble senere reddet av et passerende skip.

Vakter flyktet

Gang på gang har FN og andre organisasjoner advart om at flere tusen mennesker fra andre land enn Libya, er innesperret nær frontlinjen.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger er flesteparten mennesker som ville hatt rett på asyl i Europa.

Den siste tiden har volden i Libya økt. Opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya har gitt skylden for angrepet, har i tre måneder forsøkt å erobre hovedstaden Tripoli. I februar tok han kontroll over sørlige deler av Libya.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Right Watch har besøkt en rekke av interneringsleirene i Libya og snakket med over 100 migranter og flyktninger. De har dokumentert det de beskriver som «ond, inhuman og nedverdigende» behandling av menneskene.

– Likene hoper seg opp på innsiden av Libyas interneringsleirer, sier Julien Raickman, som leder Leger Uten Grensers arbeid i landet.

FN gikk i juni hardt ut mot forholdene i interneringsleirene.

– De som er internert her, de fleste flyktninger, fortsetter å dø som følge av sykdom og sult, og de er ofre for alle typer vold, voldtekt og utsatt for vilkårlig behandling av militser, sier Raickman.

EU er bekymret

EU har begrunnet avtalen med den libyske kystvakten med at den på dramatisk vis har redusert strømmen av migranter og flyktninger. Siden 2014 har EU bidratt med over tre milliarder norske kroner knyttet til programmer som omhandler migranter og flyktninger i Libya. Programmene skal ha ført til at rundt 38.000 mennesker er returnert de siste 16 månedene.

– Vi er ekstremt bekymret for forverringen av situasjonen på bakken, sier Natasha Bertaud, talsperson for EU-kommisjonen. Hun legger til at kommisjonen er lamslått over at EU-medlemmene ikke klarer å bli enige om en felles tilnærming til migranter og asylsøkere.

En talsmann for den libyske marinen, Ayoub Kacem, mener imidlertid at det er Libya som er offeret for flyktningstrømmen gjennom landet. Han kritiserer EU for ikke å bry seg.

Etter luftangrepet tirsdag uttalte Libyas innenriksminister Fathi Bashagha at regjeringen vurderer å stenge interneringsleirene og løslate migranter for å ivareta sikkerheten deres.

Fakta om interneringsleirene i Libya

* Minst 6.000 flyktninger og migranter fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan og andre land er sperret inne i flere titall leirer i Libya. Rundt 20 prosent anslås å være barn.

* Over 3.000 av disse befinner seg nær frontlinjen for kampene som pågår ved hovedstaden Tripoli.

* Leirene drives av militsgrupper som anklages for tortur, voldtekter og andre overgrep.

* De fleste flyktningene og migrantene er blitt stanset av Libyas kystvakt mens de har forsøkt å krysse Middelhavet. Kystvakten har fått økonomisk støtte og opplæring av EU.

* FN har dokumentert at innesperrede flyktninger og migranter lider av alvorlig underernæring, at de mangler vann, og at flere titall er smittet av tuberkulose.

* Human Rights Watch har dokumentert at også små barn og nyfødte lever under svært uhygieniske forhold og mangler mat.

* Tirsdag 2. juli ble minst 53 mennesker drept og rundt 130 såret da en av interneringsleirene ble rammet av et luftangrep i Tajoura, en forstad øst for Tripoli. Opprørsgeneralen Khalifa Haftar anklages for å stå bak. Leiren var plassert rett ved en militsleir.

* Libya ble et viktig transittland for mennesker som ønsker å ta seg til Europa, etter at landets autoritære leder Muammar Gaddafi ble styrtet og drept i 2011. Norske jagerflygere deltok da NATO gjennomførte en rekke luftangrep mot mål knyttet til Gaddafi.

Kilder: AP, FNs høykommissær for flyktninger, Human Rights Watch.