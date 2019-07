Usikker fremtid for kaptein som tok migranter til havn

Mandag møtte Rackete i retten på Sicilia, hvor en domstol skal ta stilling til om den 31 år gamle kapteinen fremdeles skal holdes i husarrest.

Hun ble lørdag pågrepet av italiensk politi, etter at hun trosset italienske myndigheter ved å legge til kai med rundt 40 migranter om bord. Hun er nå tiltalt for å ha medvirket til menneskesmugling og for å ha kjørt inn i en politibåt som skal ha forsøkt å sperre veien for redningsbåten.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas har bedt Italia løslate Rackete. Italias statsminister Giuseppe Conte har fortalt Tysklands statsminister Angela Merkel at Racketes skjebne ligger i hendene på det italienske rettssystemet.

Fryktet for migrantenes liv

– Min klient vil svare på alle spørsmålene fra dommeren. Rackete handlet ut ifra det som var nødvendig, og hun hadde ingen intensjoner om å bruke vold, sa en av kapteinens forsvarere på vei inn til rettssalen mandag.

Redningsbåten Sea-Watch 3 plukket den 12. juni opp over 50 migranter og flyktninger fra en oppblåsbar båt utenfor Libyas kyst. Flere av disse har siden fått komme i land av medisinske årsaker, men rundt 40 av dem har vært på båten i over to uker.

Rackete sier at hun bestemte seg for å tvinge båten til kai ettersom menneskene om bord ble mer og mer desperate, og hun fryktet at noen av dem ville ta sitt eget liv ved å hoppe i sjøen.

Støtte fra kapteinsorganisasjon

Den tyske organisasjonen for sjøkapteiner har uttrykt sin fulle støtte til Sea Watch-kapteinen, og går hardt ut mot EU.

– Den uvitenheten og inkompetansen som EU viser i møte med den mest presserende av alle de politiske problemene, er uutholdelig, heter det i en appell fra organisasjonen som er sendt til Brussel.

Appellen oppfordrer også den tyske regjeringen og medlemmene av EU-parlamentet til å finne en løsning EU-landene imellom når det gjelder problemene rundt migranter som krysser Middelhavet.

Heiko Maas trekker fram de samme problemstillingene som kapteinsorganisasjonen. Han skriver på Twitter at saken illustrerer et grunnleggende problem ved hvordan EU håndterer migranter og flyktninger som har rett til å søke asyl i EU-land.

– Kranglingen om hvordan asylsøkere skal fordeles er uverdig og må ta slutt, skriver han.

