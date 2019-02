Høsten 2016 lå alt til rette for at National Rifle Association (NRA) skulle blomstre. Republikanerne var i flertall og favorittkandidaten Donald Trump ble valgt til president. Likevel viser skattepapirene til NRA at inntekten falt i 2017.

Organisasjonen fortsetter å bruke titalls millioner på lobbyvirksomhet, men etter stadig flere masseskytinger og tilfeller av tilsynelatende umotiverte angrep med våpen, er det de som kjemper for strengere våpenkontroll som seiler i medvind.

Medlemsrekord

Foran mellomvalget i fjor brukte våpenlobbyen 9,9 millioner dollar – drøyt 83 millioner kroner etter dagens kurs – på lobbyvirksomhet og valgkampstøtte. Brorparten av disse pengene kom fra NRA. Våpenkontrollgrupper brukte 11,9 millioner dollar.

Talsmann Andrew Arulanandam sier inntektsfallet i 2017 er midlertidig og sier foreningen aldri i løpet av sin 150 år lange historie har hatt flere medlemmer.

– Vi har 5,5 millioner medlemmer. Flere mennesker enn noen gang tidligere identifiserer seg med NRA og tror det vi står for, sier han.

Nylig har NRA også blitt viklet inn i skandaler knyttet til russisk virksomhet i USA og mulig innblanding i politikken. Foreningen hadde bånd til Maria Butina, en russisk kvinne som erklærte seg skyldig i å ha inngått forbund for å virke som russisk agent. NRA kan også bli etterforsket for å se om gruppen har tatt imot penger fra utenlandske aktører.

Bump stocks

Det har heller ikke lykkes å innkassere noen tydelige seiere de siste årene, selv med Trump i Det hvite hus. I desember godkjente Trump et forbud mot såkalte «bump stocks» som gjør at lovlige halvautomatiske våpen i praksis oppfører seg som ulovlige helautomatiske våpen.

På den annen side har Trump plukket ut Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh til å sitte i USAs høyesterett. Begge regnes som forsvarere av det andre grunnlovstillegget, som sikrer amerikanernes rett til å bære våpen.

