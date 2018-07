Verden

– Ikke bare valgte vår president i dag en tyrann framfor enn sin egen etterretning, han valgte også Russlands interesser foran landet han har sverget å beskytte, skriver Yates på Twitter.

– Alle amerikanere bør heve stemmene sine. La verden høre hva vi står for, skriver hun videre.

Uttalelsen kommer etter at Trump i Helsingfors nektet å stille seg bak konklusjonen fra amerikansk etterretning om at Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016. Senere samme dag la presidenten ut en melding på Twitter hvor han sa at han har stor tillit til USAs etterretning.

– Som jeg sa i dag, og mange ganger tidligere, så har jeg STOR tillit til MINE etterretningsfolk. Men jeg innser også at for å skape en lysere fremtid, så kan vi ikke bare fokusere på fortiden – som verdens to største atomvåpenmakter må vi komme overens, skrev Trump på Twitter mandag kveld.

Trump sparket Yates kort tid etter at han ble innsatt som president. Hun var visejustisminister i Obama-administrasjonen i to år før hun fungerte som justisminister i ti dager under Trump. Da ble hun løst fra stillingen fordi hun hadde instruert justisdepartementet til ikke å forsvare Trumps innreiseforbud. Siden da har hun politisk kritisert presidenten.

(NTB)