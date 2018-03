CIAs første kvinnelige sjef har en mørk fortid i CIAs torturprogram.

Verden

USAs president Donald Trump ga tirsdag utenriksminister Rex Tillerson sparken, og utnevnte CIA-sjef Mike Pompeo den gjeve stillingen som øverste sjef for USAs diplomati og utenrikstjeneste.

Det gjør at Gina Haspel, visedirektør i CIA, tar over jobben som direktør i CIA. Haspel blir dermed den første kvinnelige sjefen i USAs etterretningstjeneste.

Haspel var sentral under CIAs svært kontroversielle program der de brukte torturliknende forhørsteknikker under Bush-administrasjonen, fra 2003 til 2005.

Det inkluderte simulert drukning, det å tvinge fanger ned i kister og nekte dem å sove. Haspel var også til stede under tortureringen av Abu Zubaydah i Thailand i 2002, da han ble utsatt for såkalt "waterboarding", altså tvungen drukning 83 ganger.

Tortur

Zubaydah var mistenkt for å tilhøre Al Qaida, og ble torturert så kraftig at han underveis i forhøret så ut som han hadde dødd, da det boblet vann opp av lungene hans.

Det måtte leger til for å få han til livet igjen. Zubaydah mistet også synet på venstre øye, som følge av torturforhørene til CIA, skriver The New Yorker.

Haspel var siden ansvarlig for å ødelegge videopptakene av forhørene.

– Trump fester grepet

Donald Trump har selv sagt han støtter tvungen drukning. Barack Obama avsluttet de svært kontroversielle CIA-programmene da han tok over som president i 2009.

Anders Romarheim ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) sier Trump nå forsøker å feste grepet om CIA.

– Trump prøver å feste grepet om CIA ved å samle sikkerhetspolitiske hardlinere, sier Romarheim til Dagsavisen.

Konflikt

Donald Trump har siden innsettelsen vært i åpen konflikt med både etterretningstjenesten FBI og CIA.

Også Mike Pompeo, som blir USAs utenriksminister, anses som en sikkerhetspolitisk hardliner, og har blant annet sagt han ikke ser på tvungen drukning som noen form for tortur.

Både Gina Haspel og Mike Pompeo må godkjennes av Senatet.

