Man skulle kanskje tro at svarte kvinner alltid kunne delta i missekåringene i USA? Men slik er det altså ikke. Og de har slettes ikke vunnet mange av dem.

Miss America åpnet opp for afroamerikanske deltakere på 1940-tallet, mens først i 1983 gikk en afroamerikansk kvinne til topps. Vinneren den gang, Vanessa Williams, måtte si fra seg tittelen etter at det dukket opp gamle nakenbilder av henne, skriver CBS News.



Vanessa Williams i 1984. FOTO: AP / NTB Scanpix

Først i 1990 vant en afroamerikansk kvinne Miss USA. Året etter fulgte Miss Teen USA.

Tre titler

På 1990-tallet ble altså afroamerikanske kvinner også vinnere i missekonkurransene, men ikke før nå har afroamerikanere stukket av med alle de tre titlene samtidig, skriver NTB.

I september ble Nia Franklin kåret til Miss America 2019, i april ble 18 år gamle Kaliegh Garris utropt til Miss Teen og denne uka gikk 27 år gamle Cheslie Kryst til topps som Miss USA, melder CBS News.

Styrke

– Min generasjon er den første med en positiv tankegang som inkludering, mangfold og styrke og har med det gitt kvinner krefter, sa Kryst ifølge CBS News.

Kryst jobber som advokat i North Carolina der hun representerer innsatte uten vederlag. Nia Franklin, som vant Miss America, var den første som vant uten å stille i badedrakt.

– Disse tre kvinnene som har fokusert energien på å demonstrere hvordan standarden for svart skjønnhet også er en amerikansk standard for skjønnhet, må berømmes, sier professor Thomas DeFrantz, ved institutt for afrikanske og afrikansk-amerikanske studier ved Duke University ifølge Associated Press.

