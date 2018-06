USAs justisminister harselerte om familieseparasjoner

Av Christian Sandborg

USAs justisminister Jeff Sessions vitset om familieseparasjoner under en tale i Los Angeles på tirsdag, bare dager etter Trump administrasjonen gikk tilbake på sin politikk om å skille migrantbarn fra foreldrene deres på den Amerikanske grensen, skriver Huffington Post.

Over 2.300 barn av voksne som hadde tatt seg ulovlig inn i USA siden april i år, ble skilt fra familiene sine og satt i egne interneringsleirer før president Donald Trump, etter massiv kritikk både nasjonalt og internasjonalt, undertegnet en ordre forrige uke som stanser praksisen, skriver NTB.

– Vi hører meninger på TV i dag som er på grensen til galskap. Og det som er mer skremmende er hykleriet. De samme bemidlede menneskene som kommer med kritikk, lever i sine hjem bak gjerder og med vakthold, mange av dem, og de er invitert til arrangementer der du må ha en ID for å komme inn og høre dem snakke, sa Session som snakket under en konferanse om justispolitikk, skriver Huffington Post.

Han gikk ut hardt mot rike kritikere på venstresiden i amerikansk politik og sammenlignet sikkkeret ved grensen med høye gjerder rundt sine egen boliger.

– De liker å ha litt sikkerhet rundt seg. Og hvis du prøver å fjerne gjerdene, tro meg, de vil bare være glade for å få deg arrestert og separert fra barna dine, sa han om dem og la til:

– De vil ha grenser i sine egne liv, men ikke i ditt eller det amerikanske folket sitt. Og det er derfor amerikanerne er lei av tomme ord og hykleri. De er lei av politikere som forlater løftene sine så snart media kritiserer dem. De har sett det i flere tiår. Og nå støtter de en president som er på deres side, tordnet Sessions videre i talen.

Også NBC News omtaler Sessions tale og har twitret deler av den her:

AG Sessions on immigration: "The rhetoric we hear from the other side on this issue—as on so many others—has become radicalized. We hear views on television today that are on the lunatic fringe, frankly. And what is perhaps more galling is the hypocrisy." pic.twitter.com/qU5qTxqeoL