USA vil ha Assange utlevert

Assange ble pågrepet inne i ambassaden, opplyste London-politiet i en pressemelding i går.

Der het det først at bakgrunnen for pågripelsen var en arrestordre utstedt fra Westminster Magistrates’ Court 29. juni 2012.

Noen timer seinere ble det føyd til at også en amerikansk utleveringsbegjæring lå bak.

Kort tid før pågripelsen ble kjent, informerte Ecuadors presidentkontor om at landet hadde trukket tilbake beskyttelsen av Assange.

Politiet opplyste at de ble invitert inn i ambassaden etter at ble kjent.

Flere medier publiserte en video som viste at Assange føres bort av politiet. Han holdes nå i forvaring og skal framstilles for retten så snart som mulig, skrev politiet i går.

Irak og Afghanistan

Australske Assange har siden 2012 sittet i eksil i den ecuadorianske ambassaden i London, hvor han søkte tilflukt etter anklager om seksuelle overgrep i Sverige.

Han fryktet Sverige ville utlevere ham videre til USA, hvor han risikerer å bli tiltalt for forræderi etter å ha offentliggjort hemmeligstemplede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I desember 2017 innvilget Ecuador statsborgerskap til Assange.

Britiske garantier

Ecuadors president Lenín Moreno sa ifølge Reuters at de hadde fått en garanti fra britiske myndigheter om at Assange ikke kommer til å bli utlevert til et land hvor han risikerer dødsstraff.

På Twitter skrev Moreno at beslutningen om å trekke tilbake beskyttelsen ble tatt etter Assanges «gjentatte overtredelser av internasjonale konvensjoner og dagliglivets protokoller».

Moreno, som tok over som president i 2017, har tidligere anklaget Assange for gjentatte brudd på vilkårene for sitt eksil i ambassaden. Han har flere ganger omtalt Assange som en «uønsket gjest».

Fryktet utlevering

Før det ble kjent at USA ber om å få Assange utlevert, sa advokat Per E. Samuelson, som representerer Assange i Sverige, at han fryktet at hans klient vil bli utlevert til USA.

– Han er redd for at USA i hemmelighet har søkt om å få ham utlevert dit. Der risikerer han jo en svært lang fengselsstraff, sa Samuelson, ifølge NTB.

I fjor ble det kjent at Assange er siktet av amerikansk påtalemyndighet. Siktelsen kom fram i forbindelse med en annen sak i delstaten Virginia, der navnet til Assange nevnes ved en feil, ifølge Reuters.

Det er ikke kjent hva som er bakgrunnen for den siktelsen.

«Forræder»

Kort tid etter pågripelsen kalte Rafael Correa, som var president før Moreno, etterfølgeren sin for «forræder».

– Den største forræderen i ecuadoriansk og latinamerikansk historie, skrev han på Twitter.

Varsleren Edward Snowden sier pågripelsen er et «mørkt øyeblikk for pressefrihet», ifølge AFP.

Snowden avslørte i 2013 USAs storstilte overvåkingsprogrammer.

WikiLeaks mener Ecuador avsluttet Assanges asyl i strid med folkeretten.

Takket Ecuador

– Julian Assange er ingen helt, og ingen er hevet over loven, skrev Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt på Twitter i går.

Han takket samtidig ecuadorianske myndigheter for samarbeidet i saken.

Europaminister Alan Duncan sa pågripelsen fant sted etter «omfattende dialog mellom våre to land», ifølge BBC.

Avviste avgjørelse

For en uke siden hevdet WikiLeaks at Assange innen dager eller timer skulle kastes ut av ambassaden. En høytstående ecuadoriansk tjenestemann sa da at det ikke var tatt noen avgjørelse om å kaste ut australieren.

Onsdag anklaget WikiLeaks ecuadorianske myndigheter for å spionere på Assange, ifølge Washington Post.

I lengre tid har det også vært en uenighet mellom ecuadorianske myndigheter og Assange om retningslinjer inne i ambassaden.

I oktober 2018 ble det kjent at Assange gikk til sak mot Ecuador for brudd på «grunnleggende rettigheter».

Kort tid før hadde ambassaden blant annet gitt beskjed om at alle besøkende til australieren måtte godkjennes av på forhånd, at han måtte vaske badet sitt, passe bedre på katten sin, i tillegg til å betale for eget internett og strøm, ifølge NTB.

En domstol i Ecuadors hovedstad Quito avviste påstandene fra WikiLeaks-grunnleggeren.

Mørkt øyeblikk for pressefriheten.