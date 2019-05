HAIFA (Dagsavisen): De siste dagene har både syriske og russiske krigsfly bombet mål i Idlib-provinsen nordvest i landet. Flere tusen mennesker har igjen måttet flykte – uten at det egentlig er noen sikre steder å flykte til.

– Den syriske hæren har gjennomført intens bombing av terrorgrupper som et svar på deres gjentatte brudd på avtalen om en de-eskalering, og deres angrep mot hæren og trygge landsbyer, het det i går fra Sana, det statskontrollerte nyhetsbyrået i Syria.

Kampen om Idlib kan bli noe av det verste den åtte år lange konflikten har sett, og det har ikke manglet på brutale episoder. Syriske soldater nærmer seg også fra sør, men foreløpig kjemper opprørerne innbitt.

Ifølge Storbritannia-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), ble 26 soldater og 18 opprørere drept bare i landsbyen Kafr Nabuda.

Les også: – Sakte, men sikkert har regimet gjenopprettet en mur av frykt i Syria

Sluttet å telle

I de åtte årene med borgerkrig er over en halv million mennesker trolig drept, men FN selv sluttet å telle de døde allerede i 2014.

Før borgerkrigen startet i 2011 var Idlib en stille provins i Syria. Underveis i borgerkrigen ble opprørere og islamister systematisk tilbudt å bli busset til Idlib i bytte mot at de forlot sine posisjoner andre steder i Syria. Dermed ble provinsen et samlingssted for både mer moderate opprørere og selv al-Qaida-supportere.

Av frykt for at gjenerobringer av Idlib vil komme med en skyhøy pris for regimet, har president Bashar Assad heller foretrukket å beleire området.

Tyrkia, naboen i nord, har tatt på seg et visst ansvar i provinsen, men nå ser det ut som om Assad har fått nok: Det som vil kunne bli en blodig og langvarig offensiv har trolig startet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Truer med angrep

USA, den tidligere så dominerende stormakten, har i Syria heller søkt å trekke seg ut av konflikten. Denne uka truet imidlertid Washington med å angripe, skulle det bli bevist at Assad igjen har brukt kjemiske våpen mot sivile i Idlib.

– Dessverre ser vi tegn til at Assad-regimet har gjenopptatt sin bruk av kjemiske våpen, inkludert et mulig klorgassangrep nordvest i Syria om morgenen den 19. mai, sa Morgan Ortagus, en talskvinne i amerikanske UD.

Hun ga ingen ytterligere detaljer fra det mulige angrepet søndag. De amerikanske mistankene var i går ikke bekreftet av andre kilder. Verken SOHR eller regimemotstanderne i gruppa De hvite hjelmene har opplysninger som kan bekrefte påstandene om et nytt gassangrep søndag, ifølge NTB.

– Vi har overhodet ingen bevis for dette angrepet, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman til nyhetsbyrået AFP.

Selv kriger sine egne lover og regler, men krigen i Syria kom til å rokke ved en rekke tabuer som helt siden den andre verdenskrigen har dominert internasjonal lov – inkludert at kjemiske masseødeleggelsesvåpen ikke må brukes.

Les også: Nabolandene vil forandre Syria-kartet

Brutal undertrykking

Rapportene om bruk av kjemiske våpen kom også på tampen av en større rapport i New York Times om regimets bevisste og systematiske bruk av tortur og mishandling i sine fengsler.

Ifølge rapporten er bruken av fengsling og tortur ment å utfylle den militære kampen på bakken, og har til hensikt å tvinge det syriske folket til underkastelse og politisk passivitet.

New York Times hevder at flere hundre tusen mennesker er blitt arrestert i de åtte årene med borgerkrig, men at minst 128.000 av disse så er «forsvunnet». Avisen hevder videre å kunne bevise at ordrene om massiv bruk av tortur kom fra den innerste sirkelen rundt president Assad.

Les også: – Russland er den fremadstormende makten i Midtøsten

Rapport om forholdene

Detaljene er grusomme: Fangene kunne få bein eller armer amputert, de kunne bli tvunget til å slåss og drepe andre fanger for selv å unngå å bli drept. Fanger skal til og med ha blitt tvunget til å spise avføring.

Virkeligheten beskrevet i fengslene passer overens med bildet som ble beskrevet av en avhopper tilbake i 2015. En syrisk fengselsansatt smuglet da ut hele 53.000 bilder av lik han hadde sett i flere fengsler i Damaskus. Det nye med denne artikkelen i New York Times, var at brutaliteten bak murene ble gitt politisk verdi – den var ment å skremme folkene på utsiden til taushet.

Det har i stor grad lyktes. I mellomtiden fortsetter livet i hovedstaden nå nærmest som før krigen begynte i 2011.

– Vi er trygge og vi føler vi har det bra, sier Nadim, en 24-årig mann fra hovedstaden.

– Selv da krigen herjet som verst var nattklubbene åpne. Nå går vi ut akkurat som vanlig, til klubber, restauranter og kino. Forskjellen er at før var vi redde, nå er vi ikke det lenger, sier han til oss.

Les også: Den arabiske våren 2.0