USA truer med å «ta ut» russiske raketter

Verden

Det er et nytt russisk rakettsystem kalt 9M729 som nå skaper bekymring i NATO.

De alliertes frykt er at Russland i realiteten er i ferd med å utvikle mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og ramme Europa nesten uten forvarsel.

USA går forsiktig fram, men kan bli tvunget til å treffe mottiltak i framtida hvis Russland ikke stopper rakettprogrammet, advarer USAs ambassadør til NATO, Kay Bailey Hutchison.

– Mottiltaket vil være å ta ut rakettene som utvikles av Russland i strid med avtalen. Det vil være mottiltaket på sikt, sier hun.

Vil legge press på russerne

Det beste vil selvfølgelig være om Russland fjerner rakettene på egen hånd, ifølge Hutchison.

Men kommer utviklingen til et punkt der Russland er i stand til å gjennomføre angrep med det nye rakettsystemet, vil USA måtte se nærmere på mulighetene for å utvikle en evne til å ta dem ut, ifølge Hutchison.

– Men vi beveger oss ikke i den retningen nå, presiserer hun.

Hutchison mener de allierte i NATO nå bør gjøre alt de kan for å legge press på Russland. Saken vil bli diskutert videre under NATOs forsvarsministermøte i Brussel denne uka.

Krever svar

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener alt tyder på at Russland handler i strid med den såkalte INF-avtalen, som ble undertegnet av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i 1987.

INF-avtalen førte til at landbaserte missiler av mellomdistansetypen ble fullstendig avskaffet.

– Denne avtalen forbyr en hel kategori med våpen og er avgjørende for vår sikkerhet. Nå står avtalen i fare på grunn av Russlands handlinger. Etter å ha nektet i årevis innrømmet Russland nylig eksistensen av et nytt rakettsystem kalt 9M729. Russland har ikke gitt noen troverdige svar om de nye rakettene, sier Stoltenberg.

Ifølge ham haster det nå med at Russland begynner å åpne opp om rakettprogrammet.

Jens Stoltenberg. Foto: NTB scanpix

Mener de kan bevise brudd

Russerne selv har nektet for brudd på INF. Hutchison hevder på sin side at USA kan bevise at Russland har handlet i strid med avtalen.

USA har lagt fram disse bevisene i samtaler med Russland og har også gitt europeiske allierte et visst innsyn i dem, ifølge Hutchison.

– Russland bygger ballistiske missiler av mellomdistansetypen i strid med INF. Det er et faktum, sier hun.

Hutchison legger til at USA selv har valgt å overholde avtalen, og at USA ikke ønsker å trekke seg fra den.

(NTB)