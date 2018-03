Verden

Under president Barack Obamas siste år ved makten ble det gitt grønt lys for salg av våpen og militært utstyr for 595 milliarder kroner, går det fram av rapporten fra Security Assistance Monitor.

Mens fly utgjorde en stor del av salget under Obama, utgjør salg av missiler og presisjonsbomber den største kategorien under Trump.

Over en tredel av våpnene som ble solgt i fjor, havnet i Midtøsten og Nord-Afrika, og Saudi-Arabia toppet lista over de største mottakerne. Det til tross for at landet anklages for krigsforbrytelser i nabolandet Jemen.

Bomber og missiler

Obama stanset flere store kontrakter med Saudi-Arabia, med henvisning til brudd på menneskerettighetene, men Trump har gjenåpnet for våpensalg til landet.

– Ved å godkjenne salg av missiler og bomber til Saudi-Arabia, selv om landet bruker disse våpnene til å angripe sivilbefolkningen i Jemen, sendes det et alarmerende signal om USAs syn på menneskerettigheter, konstaterer lederen for Security Assistance Monitor, Colby Goodman.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som også kriger i Jemen, fikk amerikanske våpen og bomber for drøyt 5 milliarder kroner i fjor, viser rapporten.

Tredoblet innkjøpene

Ferske tall fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI viser at Saudi-Arabia de siste fem årene har tredoblet sine våpeninnkjøp, sammenlignet med de fem foregående årene.

Ingen andre land kjøpte mer våpen og militært utstyr i årene 2013–2017 enn Saudi-Arabia, etterfulgt av Egypt og De forente arabiske emirater.

Statistikken viser også at land i Midtøsten mer enn doblet sin våpenimport i perioden, og at nesten en tredel av alt som ble solgt havnet i denne regionen.

USAs andel av den internasjonale våpenhandelen i årene 2013–17 var ifølge SIPRI på 34 prosent, mens Russland kom på andreplass med en andel på 7,1 prosent.

Protester

19. mars innleder Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman et besøk i Washington, der han vil bli møtt med protester mot landets krigføring i Jemen.

Senator Bernie Sanders er blant dem som krever stans i USAs støtte til krigføringen, og både demokrater og republikanere i Kongressen har tidligere forsøkt å stanse en milliardkontrakt om salg av missiler til Saudi-Arabia.

Mohammed bin Salman ble også møtt med protester da han denne uka besøkte Storbritannia, der det ble undertegnet enn kontrakt om salg av 48 kampfly av typen Eurofighter Typhoon til Saudi-Arabia.

Lukker øynene

Labour-leder Jeremy Corbyn har gjentatte ganger kritisert våpensalget og anklager statsminister Theresa May for å lukke øynene for krigsforbrytelsene som begås i Jemen.

– Tyskland har stanset våpensalget til Saudi-Arabia, mens Storbritannias våpensalg har økt kraftig og britiske militærrådgivere er med på å lede krigføringen, sa Corbyn i Underhuset tidligere i uka.

– At regjeringen lukker øynene for det FN mener er beviser for krigsforbrytelser, kan ikke være riktig, sa han.

Blodig krig

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, og over 10.000 mennesker er siden drept og 50.000 såret, flertallet av dem sivile.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt i Jemen, og 22 millioner mennesker trenger matvarehjelp utenfra.

FN har slått fast at Jemen i dag er verdens største humanitære katastrofe.

(NTB)