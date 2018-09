Verden

En rekke delstater har allerede erklært unntakstilstand i påvente av orkanen denne uka. Florence omtales som den kraftigste værtrusselen mot delstatene North og South Carolina på 30 år.

Orkanen kan bli «stor og ekstremt farlig» når den slår innover land, sannsynligvis torsdag denne uken, advarer USAs nasjonale orkansenter NHC.

South Carolinas guvernør Henry McMaster anslår at 1 million mennesker vil flykte fra delstatens kystområder. På to motorveier er kjøreretningen i de østgående feltene snudd for anledningen for å gjøre utfarten lettere.

– Dette er en svært farlig orkan, sier McMaster og påpeker at evakueringsordren for kystområdene er «obligatorisk, ikke frivillig».

Trump advarer

Virginias evakueringsordre omfatter rundt 245.000 mennesker. Minst 300.000 er så langt bedt om å evakuere fra North Carolina, melder nyhetsbyrået Reuters.

Uværet beveger seg tirsdag mot USAs sørøstkyst med vindstyrke på over 60 meter per sekund. Meteorologene varsler at Florence vil nærme seg kategori 5 før orkanen ventes å senke farten, styrke se, og feie innover kysten mot slutten av uka.

En så kraftig orkan er uvanlig så langt mot nord, men årsaken til at den er så sterk, er det uvanlig varme vannet i havet. At orkanen beveger seg sakte framover, fører til at den rekker å slippe mye nedbør før den går videre.

– Vær så snill, vær forberedt, vær forsiktig og vær trygg, skriver president Donald Trump på Twitter. Han sier myndighetene er i beredskap og står klar til å hjelpe.

Øker i styrke

Tirsdag lå Florences senter 1.500 kilometer øst-sørøst for Cape Fear i North Carolina og beveget seg vest-nordvestover med en hastighet på 24 kilometer i timen.

Stormens øye ventes å passere midt mellom Bermuda og Bahamas tirsdag og onsdag.

– Poenget her er at det med stor sikkerhet kan slås fast at Florence vil bli en stor og ekstremt farlig orkan, uavhengig av eksakt vindstyrke, heter det i uttalelsen fra NHC.

Evakueres

Guvernør Roy Cooper i North Carolina har gått ut med advarsler mot kraftig vind, stormflo ved kysten og oversvømmelser på øykjeden langs kysten.

Evakueringsordrene i Virginia er utstedt i lavtliggende kystområder, som er mest utsatt for stormflo og oversvømmelser. Men guvernør Ralph Northam har advart om at orkanen vil berøre hele delstaten.

En rekke flyselskaper har gitt passasjerer som planla å reise denne uka, beskjed om at de kan endre billettene uten ekstra kostnad.

Den amerikanske marinen har gitt ordre om at omkring 30 skip som til vanlig er ankret opp ved marinens hovedbase i Norfolk i Virginia, skal sendes til sjøs for å ri ut stormen på åpent hav.

Enda en storm

Parallelt med utviklingen på USAs fastland nærmer den tropiske stormen Isaac seg de karibiske øyene. Det amerikanske territoriet Puerto Rico, som fortsatt sliter med ødeleggelsene fra i fjor da 2.975 mennesker mistet livet i orkanen Maria, forbereder seg igjen på det verste.

Isaac ble nedgradert fra orkan natt til tirsdag, men ventes å styrke seg igjen de kommende dagene. En tredje orkan i Atlanterhavet, Helene, befinner seg mye lenger unna land og kan komme til å blåse fra seg i åpent hav.

Samtidig pågår overvåking av en tropisk storm i Stillehavet. Den har fått navnet Olivia og er ventet å nå Hawaii i løpet av nærmeste døgn, men den er nedgradert fra orkan til sterk storm. (NTB)