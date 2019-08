USA og Taliban i gang med nye fredssamtaler i Qatar

Samtalene ble gjenopptatt klokka 10 lokal tid lørdag, bekrefter en talsmann for Taliban. Begge parter uttrykker optimisme om at en avtale snart er i boks.

– Vi er klare for en god avtale, skriver USAs spesialrepresentant for afghansk forsoning, Zalmay Khalilzad, på Twitter.

Mens den afghanske opprørsgruppen krever at alle utenlandske styrker forlater Afghanistan, vil USA ha garantier for at landet ikke enda en gang blir et tilfluktssted for terrorister.

Åttende runde

Samtalene beskrives som de viktigste så langt i forsøket på å få slutt på den 18 år lange krigen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er den åttende runden med samtaler mellom amerikanske utsendinger og representanter for den islamistiske opprørsgruppa.

Taliban hadde makten i Afghanistan før den amerikanskledede invasjonen i 2001.

– Det er håp om at en avtale vil kunne sluttføres i denne runden, sa talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, til det tyske nyhetsbyrået DPA tidligere i uken.

– Liten avstand

Representanter for Taliban og USA har møtt hverandre siden i fjor sommer i håp om å komme nærmere en fredsavtale. Kilder har opplyst at avstanden mellom partene nå er liten.

Ifølge USA vil en avtale med Taliban innebære en våpenhvile og direkte forhandlinger mellom Taliban og den afghanske regjeringen.

Taliban har så langt nektet å møte representanter for regjeringen ansikt til ansikt. De mener regjeringen i Kabul fungerer som en nikkedukke for USA.

For en uke siden meldte Afghanistans regjering at direkte forhandlinger med Taliban kommer til å starte innen to uker, og at det er planlagt et møte i Oslo allerede 7. august.

Taliban avviste meldingen, og FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide, uttalte at utspillet fra Kabul kun bidrar til å skape forvirring og usikkerhet.

Ifølge USAs spesialrepresentant Khalilzad står Afghanistans regjering allerede klar med et forhandlingsteam.

