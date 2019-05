– Vi ser fortsatt tegn til at Assad-regimet kan være i ferd med å gjenoppta sin bruk av kjemiske våpen, heter det i uttalelsen fra Washington.

Utenriksdepartementet i Washington viser til indikasjoner på at det ble brukt kjemiske våpen i et angrep i provinsen Idlib nordvest i Syria søndag morgen. Departementets talsperson gir ingen nærmere detaljer om det påståtte angrepet utover at det angivelig dreier seg om klorgass.

Idlib-regionen nordvest i Syria og områder rundt er opprørernes siste skanse i Syria. Islamistiske opprørere har de siste dagene gått til motangrep mot regimestyrker, og minst 44 soldater og opprørere ble tirsdag drept i kampene, ifølge eksilgruppen SOHR.

Anklagene fra USA kom etter at en russisk generalmajor i Syria hevdet at opprørere planla å iscenesette kjemiske angrep og legge skylden på regjeringsstyrker i Idlib.

«Kjemisk fløy»

– Vi innhenter fremdeles informasjon om denne hendelsen, men gjentar vår advarsel om at dersom Assad-regimet bruker kjemiske våpen, så vil USA og våre allierte reagere fort, sa departementets talskvinne Morgan Ortagus.

Hun anklager Assad-regimets viktigste allierte Russland for å spre villedende opplysninger om at andre skulle stå bak kjemiske angrep.

Generalmajor Viktor Kuptsjisjin, sjefen for Russlands såkalte forsoningssenter i Syria, sier opprørere med bånd til al-Qaida tirsdag gikk til angrep på syriske regjeringsstyrker med blant annet stridsvogner.

Russeren hevder videre at opprørerne har opprettet en egen «kjemisk fløy» for å produsere giftgasser. Opprørere som er tatt til fange av syriske soldater, har angivelig snakket om en plan for å iscenesette slike angrep i byene Saraqeb og Jarjanaz.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hundretusenvis på flukt

USAs utenriksdepartementet kaller den russiske påstanden et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra president Bashar al-Assads egne angrep.

Under et besøk i Moskva forrige uke stilte utenriksminister Mike Pompeo seg optimistisk til muligheten for at de to stormaktsrivalene kan samarbeide om Syria.

Siden slutten av april har kampene blitt trappet kraftig opp både i Idlib og naboområder som kontrolleres av ytterliggående opprørere. Hundretusenvis er drevet på flukt, ifølge FN, som frykter at en storoffensiv vil føre til humanitær katastrofe i provinsen.

Idlib hadde fram til da vært forskånet fra en storstilt regjeringsoffensiv som følge av at Russland og Tyrkia, som står på hver sin side i konflikten, inngikk en avtale i september.

Khan Sheikhoun

President Donald Trump har gjentatte ganger advart Assad om alvorlige konsekvenser ved bruk av kjemiske våpen.

Internasjonale inspektører har tidligere slått fast at Assads styrker har stått bak en rekke kjemiske angrep gjennom den brutale krigen, som har krevd nesten 400.000 menneskeliv og drevet millioner på flukt siden 2011.

I april 2017 ble 83 mennesker ifølge FN drept i et saringassangrep i byen Khan Sheikhoun. Angrepet fikk Trump til å beordre et større amerikansk angrep mot en syrisk flybase.