USA: Iran fjernet udetonert mine fra tankskip

Hele fire kilder i det amerikanske statsapparatet bekrefter torsdag overfor CNN at det finnes materiale som skal vise at Iran var involvert. Kildene har beskrevet materialet for CNN mot at de får forbli anonyme, fordi de deler sensitive, militære opplysninger. Det er ikke kjent om bildene eller videomaterialet vil bli offentliggjort.

Videoen er ifølge én av kildene tatt av et amerikansk militærfly og skal vise et iransk marinefartøy som beveger seg langs et av de ødelagte tankskipene, japanskeide Kokuka Courageous. En person om bord på den lille båten fjerner en udetonert mine, oppgir kilden.

CNN har ikke sett videoen.

Irans FN-delegasjon avviser i en uttalelse sent torsdag kveld kategorisk alle anklager fra USA om at Iran er ansvarlig for angrepene. Iran fordømmer angrepene på «sterkeste mulig måte».

Les også: Norskeid tankskip i brann etter eksplosjon utenfor Iran

Raskt ute

Kokuka Courageous er et av de to tankskipene som angivelig ble angrepet i Omanbukta torsdag, der det andre skipet er norskeide Front Altair.

USAs utenriksminister Mike Pompeo var raskt ute med å anklage Iran for å ha angrepet tankskipene, men kom ikke med noen bevis for anklagene.

– Dette bygger på etterretning, på våpnene som ble benyttet, på hvilken ekspertise som trengs for å gjennomføre en slik operasjon og på tidligere iranske angrep mot skipsfart, sa Pompeo under en pressekonferanse.

Senere svarte Irans FN-delegasjon med å advare mot USAs handlinger preget av tvang, skremsler og ondskap.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fikk varsel

En av de andre CNN-kildene sier flere mindre iranske fartøy først ankom området der det amerikanske fartøyet USS Bainbridge befinner seg. Dette skal ha fått den amerikanske ledelsen til sende ut en kunngjøring med klar melding om at «ingen innblanding i USS Bainbridge eller dets oppdrag vil bli tolerert».

Det iranske marinefartøyet som fjernet minen, skal ha beveget seg inn i farvannene etter at USS Bainbridge, en amerikanske drone og et P-8-fly hadde vært i området i fire timer. Det amerikanske forsvaret har en teori om at iranerne var ute etter å fjerne bevis for at de hadde vært involvert i angrepene mot tankskipene, hevder kildene til CNN.