USA innfører nye sanksjoner mot iranske selskaper

I sine uttalelser torsdag knytter finansminister Steven Mnuchin de nye sanksjonene til protestene mot regjeringen i Iran den siste uken.

Han argumenterer med at Iran burde bruke mer penger på offentlig velferd enn på forbudte våpen.

De nye sanksjonene er imidlertid ikke forbundet med demonstrasjonene, men Irans utvikling av langtrekkende raketter.

Mnuchin sier at flere sanksjoner «rettet mot menneskerettsovergrep kommer».

De fem foretakene som blir ilagt sanksjoner, er underselskaper av Shahid Bakeri Industrial Group, som er en del av det iranske forsvarsdepartementet. Shahid er allerede ilagt sanksjoner, og de nye tiltakene skal sikre at også dets datterselskaper straffes.

– Disse sanksjonene rettes mot sentrale foretak involvert i Irans ballistiske rakettprogram, som det iranske regimet prioriterer framfor den økonomiske velferden til det iranske folk, sier Mnuchin.

Selskapene risikerer å få frosset alle midler på steder som omfattes av amerikansk rådgivning, og amerikanske borgere forbys å gjøre forretninger med dem. Enda viktigere er det kanskje at utenlandske institusjoner som samarbeider med de iranske selskapene, kan stenges ute av det amerikanske finanssystemet. Det er en risiko som for eksempel europeiske banker nødig vil ta.

Over 20 mennesker har mistet livet og rundt tusen er pågrepet i protester mot regjeringen i en rekke byer i Iran den siste uka.

USA ber om Iran-møte i Sikkerhetsrådet fredag

USA ber om at det holdes et ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd fredag om uroen i Iran, opplyser diplomater i New York.

Washington ønsker at møtet skal holdes klokka 22 norsk tid.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa allerede tirsdag at hun ville be Sikkerhetsrådet om å holde krisemøte om situasjonen i Iran.

Da hadde over 20 mennesker mistet livet i demonstrasjoner og opptøyer mot myndighetene i flere iranske byer siden 28. desember.

Onsdag og torsdag var det massemønstringer i flere byer til støtte for regimet, og siden har det hersket usikkerhet om hvorvidt den gryende protestbølgen er over.

Torsdag var sikkerhetsstyrkene tungt til stede i Teherans gater, og aktiviteten på sosiale medier antydet at protestene er dempet også i provinsene.

