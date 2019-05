Ved grensen mellom USA og Mexico har flere tusen barn blitt skilt fra sine foreldre. Donald Trump og hans administrasjon aner ikke hvor alle er. Trump-administrasjonens nulltoleranse-beslutning om å straffeforfølge alle voksne som kom inn i USA fra Mexico ulovlig, ble opphevet i juni i fjor av dommer Dana Sabraw etter voldsomme reaksjoner. Men fortsatt er små barn skilt fra sine foreldre, altså uten at Trump-administrasjonen har peiling på hvor de befinner seg nå.

Siden barn ikke kunne settes i fengsel, ble de skilt fra de voksne de reiste sammen med, satt i leirer eller sendt til fosterfamilier over hele USA. Men ingen har full oversikt over barna og mange er ikke gjort rede for.



Flere tusen barn er skilt fra sine foreldre ved grensen mellom USA og Mexico. Her fra Homestead Temporary Shelter i Florida. FOTO: NTB SCANPIX

Endret praksis

Etter at praksisen ble endret, er det i dag bare voksne uten barn som blir arrestert.

Flere amerikanske medier melder nå at 1.712 barn har blitt identifisert av USA. Dette er da altså barn som har blitt skilt fra sine foreldre før loven om nulltoleranse trådte i kraft, og kommer da i tillegg til de allerede tusenvis som er separert fra sine foreldre. Flere av disse er forsvunnet, skriver NBC News.

To år

Trump-administrasjonen ba i vinter om to år til å finne flere tusen barn som ble skilt fra sine foreldre ved grensa før dommer Dana Sabrawd stanset praksisen i 2018, skriver NTB.

Dommer Sabraw ga i fjor staten ordre om at 2.700 barn som var i statens varetekt per 26. juni i fjor, skulle gjenforenes med sine familier. Dette er stort sett gjennomført.

Men så i januar ble det i en intern revisjon i helsedepartementet oppdaget at ytterligere flere tusen barn kan ha blitt skilt fra sine familier i løpet av sommeren 2017.

Det enorme antallet gjør det langt mer komplisert enn å identifisere barn som var i statens varetekt da Sabraw utstedte sin kjennelse, sier Jonathan White, som har ansvaret for familiegjenforening i helsedepartementet og som har fått ros fra Sabraw for sin jobb.

Det store flertallet av barna som staten har overlatt til andre, er gitt til foreldre og andre nære slektninger. 49 prosent er gått til foreldrene, 41 prosent til andre slektninger som en tante, besteforeldre eller et eldre søsken, og 10 prosent til fjernere slektninger, familievenner eller til andre.

Nulltoleranse

Justisdepartementet har sagt i et rettsdokument at jobben med å finne ut hva som er skjedd med barna, blir mye mer omfattende når de ikke lenger er i statens varetekt, skriver NTB.

Departementet sa det vil ta minst et år å gå gjennom sakene til 47.000 tilfeller av barn som kom alene og som ble tatt vare på av staten mellom juli 2017 og

juni 2018, da dommer Dana Sabraw stanset praksisen med å skille familier som kom til grensa til Mexico.

Borgerrettighetsgruppa American Civil Liberties Union (ACLU), som gikk til sak mot staten, er sterkt kritisk til at det skal ta så lang tid å gjenforene familier.

– Vi er sterkt imot en plan som kan ta opp til to år for å gjenforene familier. Staten må gjøre dette til en prioritert sak, sier Lee Gelernt, som er advokat for ACLU.

Flere funnet

