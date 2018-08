Verden

Irans eksport av pistasjnøtter og tepper vil rammes hardt av de nye sanksjonene, og det samme vil bil- og metallindustrien, deriblant handel med gull.

Iranerne får heller ikke anledning til å kjøpe amerikanske dollar lenger og amerikanske banktjenester.

Sanksjonene som trådte i kraft klokka 6 tirsdag morgen norsk tid, er kun første runde. 4. november gjeninnfører USA også sanksjoner som rammer olje- og banksektorene, i håp om å sette en stopper for landets viktigste inntektskilde, oljeeksporten.

Kutter ikke

Kina, India og Tyrkia, som alle er store importører av Irans olje, har imidlertid gjort det klart at de ikke vil kutte importen.

Sanksjonene er en konsekvens av at USA tidligere i år trakk seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran, som både USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU stilte seg bak sommeren 2015 og fortsatt holder fast ved.

EU svarer

EU er svært kritiske til at USA gjeninnfører sanksjonene mot Iran og vil gjøre det ulovlig for europeiske selskap å etterleve dem.

– Vi er fast bestemt på å beskytte europeiske økonomiske aktører som lovlig samhandler med Iran, het det i en felles uttalelse fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EUs utenrikssjef Federica Mogherini mandag.

Europeiske selskap som rammes av de amerikanske sanksjonene, vil også kunne få erstatning for økonomiske tap de lider på grunn av sanksjonene, heter det. (NTB)

Om USAs sanksjoner mot Iran

* Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

* I bytte mot innsyn i Irans atomprogram er økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring blitt opphevet.

* President Donald Trump kunngjorde 8. mai at USA trekker seg fra avtalen og at sanksjonene gjeninnføres. Det har fått en rekke vestlige selskaper til å trekke seg ut av Iran.

* Fra 7. august gjelder sanksjonene for Irans bil- og metallindustri, inkludert kjøp av gull. USA forbyr også import av iranske tepper og pistasjnøtter, og Iran får ikke lenger tilgang til amerikanske dollar. USA har også trukket tilbake tillatelser som åpnet for at Iran kunne kjøpe amerikanske og europeiske fly.

* Fra 4. november vil også oljeeksporten rammes, i tillegg til at Iran ikke lenger vil ha tilgang til amerikanske banker og finansinstitusjoner.

* Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av atomavtalen.

* De andre landene støtter fortsatt avtalen og har forsøkt å finne tiltak som vil motvirke de amerikanske sanksjonene.

Kilde: NTB