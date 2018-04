USA fordømmer påstått kjemisk angrep i Syria

Verden

– Assads regime og dets støttespillere må holdes ansvarlige, og nye angrep må hindres øyeblikkelig, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 80 mennesker drept i angrep mot Douma lørdag, rundt 40 av dem som følge av kvelning, angivelig etter å ha blitt utsatt for kjemiske våpen.

Syrian American Medical Society (SAMS) oppgir at 41 mennesker ble drept og flere hundre såret i angrepene.

Hjelpeorganisasjonen UOSSM, som samarbeider med De hvite hjelmene i opprørskontrollerte områder i Syria, anslår at over 100 mennesker ble drept og over 500 skadd.

Klorlukt

Ifølge en talsmann for UOSSM, Ari D'Souza, ble det kjent klorlukt etter angrepet, men hjelpearbeidere i den opprørskontrollerte byen hevder at det ble benyttet saringass.

– Mange av ofrene var kvinner og barn og de hadde symptomer på å ha pustet inn giftig gass, sier han.

– Tallet på drepte ventes å stige til godt over 100 ettersom det er vanskelig å nå fram til ofrene fordi angrepene mot Douma fortsetter, sier han.

Benekter

Meldingene om bruk av kjemiske våpen er ikke bekreftet fra annet hold, og syriske regjeringsstyrker nekter for å benytte slike våpen og anklager opprørere for å stå bak.

– Jaish al-Islam fabrikkerer slike kjemiske angrep i et forsøk på å bremse den syriske hærens framrykking, sier en regjeringskilde til det statlige syriske nyhetsbyrået SANA.

Russland, som er Assad-regimets fremste allierte, nekter også for at det ble benyttet kjemiske våpen lørdag og tilbakeviser kritikken fra USA.

– Vi tilbakeviser bestemt denne informasjonen, sier generalmajor Jurij Jevtusjenko, som leder det russiske senteret for forsoning mellom de krigførende parter i Syria.

– Straks Douma er frigjort fra de militante, er vil klare til straks å sende inn russiske spesialister på kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen, for å samle data som viser at disse påstandene er fabrikkerte, sier han.

Siste lomme

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har siden februar tatt kontroll over 95 prosent av Øst-Ghouta, etter massive fly- og artilleriangrep som har kostet over 1.600 sivile livet.

Opprørsgruppene som har kontrollert området siden krigen startet, har inngått avtaler og forlatt området, men en fraksjon av den største gruppen Jaish al-Islam holder fortsatt stand i Douma.

Terrorliste

Salafistgruppen står på terrorlisten til Russland, Syria, Iran og Egypt og ble også omtalt som terrorister av USAs daværende utenriksminister John Kerry i 2016.

Gruppen har fått støtte fra Saudi-Arabia og Tyrkia i krigen mot president Bashar al-Assad.

Grunnleggeren Zahran Alloush, som ble drept i et flyangrep i 2015, var en uttalt motstander av demokrati og slo fast at de kjempet for å erstatte Assad-regimet med en islamsk stat. (NTB)