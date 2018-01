USA-ekspert: – Trump er sin egen verste fiende

Verden

Både republikanere og demokrater raser mot president Trumps uttalelser i et møte denne uka. Trump skal ha spurt hvorfor USA skulle ta imot innvandrere fra «drittland» som Haiti og afrikanske land, i stedet for fra Norge.

Dette skal ha skjedd under arbeidet med å få på plass en innvandringsreform i USA. En av de store uenighetene omhandler Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), som ble innført av Obama-administrasjonen i 2012. DACA ga rundt 800.000 mennesker som kom til USA som mindreårige forlengede oppholdstillatelser og arbeidstillatelser, selv om de kom til landet eller ble værende ulovlig. 5. september 2017 opphevet Trump-administrasjonen DACA, og de siste månedene har både republikanerne og demokratene prøvd å komme fram til et kompromiss.

– Demokratene jobber for DACA, og presidenten har sagt seg enig. Men han vil kombinere det med strengere sikkerhetstiltak på grensa og sin berømte mur, sier Svein Melby, USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

– En verkebyll

Det så ut som om presidenten kunne finne en løsning sammen med demokratene, mener han.

– I den sammenhengen trenger man en positiv atmosfære i forhandlingene. Så kommer Trump med disse uttalelsene og skaper masse røre. Man blir ikke helt klok på denne presidenten, sier Melby.

Uttalelser som dette drar opp debatten om Trumps holdninger til minoriteter, mener han.

– Trump er sin egen verste fiende. Kanskje var man nær å få til et viktig kompromiss på en sak som har vært en verkebyll i amerikansk politikk, sier han.

I spørsmålet om hvordan man skal håndtere ulovlige innvandrer har det vært få kompromisser og varige vedtak.

– I stedet for å bidra til at man kommer i mål skaper presidenten ekstra problemer. Dette er jo Trump i et nøtteskall, sier Melby.

Samtidig som Trump jobber seriøst i kulissene, kommer det stadig rabulistiske uttalelser, mener Melby.

Hvite Norge

– Splitter uttalelser som dette republikanerne?

– Dette går rett inn på synet på hva USA skal være. Tidligere president George W. Bush sa at «America is for everybody», så lenge de kommer på lovlig vis, avlegger ed og kjøper de amerikanske liberale verdiene. Uansett hvor de er fra, hvordan de ser ut eller hva bakgrunnen er. Det er kjernen i hele ideen om USA, sier Melby.

Han mener mangfoldet alltid har vært en styrke for USA, noe Trump nå går løs på.

– Han utfordrer amerikanernes syn på seg selv, sier Melby.

Selv om flere partifeller har reagert, er de forsiktige med å gå hardt løs på Trump.

– Tilhengerne hans vil applaudere sånne standpunkter. De synes det er greit med innvandring fra hvite Norge, men ikke fra Haiti. Det finnes et segment som sikkert stiller seg bak dette, sier han.

– Rasistisk

Det er ikke første gang Trumps uttalelser om innvandring provoserer. I fjor skal Trump ha klaget over å slippe inn haitier, og sagt at alle hadde AIDS. I tillegg skal han ha sagt at nigerianere aldri ville dra tilbake til «hyttene» sine.

Denne ukas uttalelser har blitt kritisert av FN.

– Hvis det er bekreftet, er det her snakk om sjokkerende og skammelige uttalelser fra USAs president. Beklager, men det er ikke noe annet ord man kan bruke om det enn «rasistisk», sa Rupert Colville, talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) til journalister i Genève fredag, ifølge NTB.

– Trump har på en måte kontroll over partiet. De har avfunnet seg med at han sitter som president i hvert fall til januar 2021, sier Melby.

Han mener det er lite sannsynlig at Trump blir avsatt i løpet av presidentperioden.

– Vedtakene som fattes er i tråd med republikansk politikk. Skattereformen var som tatt rett ut av republikanernes partiprogram, sier han.

– Det republikanske partiet framtid er et åpent spørsmål. Det er vanskelig å spekulere ilangsiktig.