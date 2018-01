Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Trump-administrasjonen legger fram en liste over 114 russere og 96 såkalte oligarker som har fetet seg opp under styret til president Vladimir Putin.

Dette er i tråd med Kongressens krav. Donald Trump signerte loven noe motvillig i august, selv om han selv er mistenkt for å stå i ledtog med russerne.

Talsperson for Kreml, Dmitry Peskov, fortalte journalister at de er klare på at denne listen er et forsøk på å påvirke det russiske presidentvalget som er 18. mars.

– Vi mener dette er et direkte og opplagt forsøk på å koordinere noe som sammenfaller med vårt valg, for å påvirke det, sier Dmitry Peskov ifølge CNN.

Han sa så at denne listen vil granskes i Moskva og sørge for at russiske interesser er ivaretatt.

Arrestert

Senest søndag ble opposisjonsleder Alexei Navalny arrestert under demontstreasjoner i Moskva. Han må møte i retten igjen siden. Han får heller ike stille til valg.

Peskov er derimot ikke bekymret for at noen skal velte Purin fra makten.

– Putins popularitet strekker seg langt utenfor Russlands grenser og jeg tror ikke noen kan tvile på det faktum at Putin er vår ubestridte leder, i hvordan han blir oppfattet av folket, og en absolutt leder for det politiske Olympus, sa Peskov og sammenlignet dermed Putin med Gud.

Sanksjoner

Listen over forretninggsmenn og deres forbindelser med Putin var ventet å føre til forlengelse av sanksjonenene mot Russland.

Men overraskende nok foreslår ikke administrasjonen at noen av disse personene skal straffes som ledd i de amerikanske sanksjonene mot Russland etter innblandingen i det amerikanske presidentvalget.

Noen representanter har allerede beskyldt Trump for å gi russerne et frikort. Dermed øker spekulasjonene om presidenten ønsker eller har vilje til å stå opp mot USAs arvefiende.

Med tilnavnet Putin-listen gir det sju sider lange uklassifiserte dokumentet en oversikt over dem som betyr noe i Russlands elite.

Gapestokk

Listen er fra Kongressens side ment som en offentlig uthengning av dem som tjener på Putins regime samtidig som USA jobber med å isolere den russiske regjering diplomatisk og økonomisk.

Men det å stå på listen utgjør ingen fare for dem som er i toppsjiktet. Listen utløser ingen nye sanksjoner mot enkeltindivider, selv om et titall personer allerede er rammet av tidligere straffereaksjoner fra amerikansk side.

Statsminister Dimitrij Medvedev er blant regjeringsmedlemmene på listen, det samme er 42 av Putins rådgivere. Også utenriksminister Sergej Lavrov er oppført sammen med toppsjefer i de statlige etterretningsorganisasjonene FSB og GRU.

Fete kontoer

Også sjefer fra næringslivet er å finne på listen, blant dem toppene i megaselskapene Rosneft og Sberbank. De såkalte oligarkene, rike russere med enorme pengesekker, er representert med 96 navn. Ifølge amerikanske skattemyndigheter er de alle gode for én milliard dollar eller mer.

Blant disse er Roman Abramovitsj og Mikhail Prokhorov. Aluminium-magnaten Oleg Deripaska står der også. Dette er mannen som angivelig hadde tett kontakt med Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort.

Trump-administrasjonen hadde frist til mandag med å følge Kongressens pålegg om en slik liste. Hele mandagen gikk uten at noen i Det hvite hus ville svare på spørsmål om saken, men 12 minutter før midnatt ble den lagt ut av finansdepartementet uten hørbare fanfarer. (NTB)