Verden

En rekke angrep fant sted mot slutten av 2015, på samme tid som den russiske innblandingen i valgkampen i USA var i gang, skriver The New York Times.

Angrepene fortsatte til våren 2017, etter at president Donald Trump var blitt innsatt, og rammet flere installasjoner i Nord-Amerika og Europa. Angrepene blir av amerikanske myndigheter og private sikkerhetsselskaper sett på som et signal fra Moskva på at Russland kunne gripe inn i kritisk infrastruktur i Vesten dersom det skulle oppstå en konflikt.

Ifølge en rapport fra Trump-administrasjonen torsdag hadde russiske hackere skaffet seg tilgang til datamaskiner med tilgang til kritiske kontrollsystemer ved kraftverk. Hackerne gikk ikke så langt at de saboterte eller stengte ned datasystemer som driftet kraftverkene, heter det i rapporten.

– Vi har nå bevis for at de sitter ved maskinene, koblet opp mot industrielle kontrollmekanismer for infrastruktur som åpnet for at de kunne stenge av strømforsyning eller utføre sabotasje, sier Eric Chien, en sikkerhetsdirektør i Symantec.

– Ut fra det vi kan se, var de inne i systemene. De hadde anledning til å stenge av strømforsyningen. Det eneste som mangler er politisk motivering, sier Chien.

Torsdag innførte Trump-administrasjonen sanksjoner mot russiske personer og organisasjoner som anklages for å ha blandet seg inn i valget og for «ondsinnede nettangrep».

