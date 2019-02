– Hvis det utstyret befinner seg der vi har viktige amerikanske systemer, så blir det vanskeligere for oss å være der som partnere, sa Pompeo under et besøk i Ungarn mandag.

Amerikanske myndigheter er bekymret for at Huawei brukes til å samle inn informasjon for kinesisk etterretning.

Huawei er en av verdens største produsenter av smarttelefoner og telekom-utstyr. I Norge bruker både Telenor og Telia utstyr fra Huawei i 4G-nettet.

Lei av kritikk

Pompeo begynte mandag en reise til flere europeiske land, og etter Ungarn drar han videre til Slovakia og Polen. Ifølge nyhetsbyrået AP håper han å motvirke russisk og kinesisk innflytelse i østeuropeiske land.

Ungarn er et av EU-landene med tettest bånd til Russland, og president Vladimir Putin besøkte Ungarn to ganger i fjor.

– Vi må ikke la Putin drive inn kiler mellom venner i NATO, sa Pompeo på en pressekonferanse sammen med Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó.

Han framholdt på sin side at Ungarn er lei av å bli kritisert for sitt forhold til Russland. Kritikken har sammenheng med et «enormt hykleri» i andre europeiske land, ifølge Szijjártó.

Møtte Orban

I Budapest møtte Pompeo også Ungarns kontroversielle statsminister Viktor Orbán, som ofte blir beskyldt for å undergrave demokratiet og liberale europeiske verdier.

Pompeo antydet at USAs tidligere president Barack Obama viste lite interesse for Sentral-Europa og dermed la til rette for at Russland og Kina fikk større innflytelse i landene her.

Utenriksminister Szijjártó uttrykte mandag håp om at Ungarn og USA kan få tettere forbindelser nå som Donald Trump er president. Szijjártó mener Orban og Trump står for et «patriotisk» verdenssyn som innebærer politiske likhetstrekk: Motstand mot innvandring og internasjonale organisasjoner, og en vektlegging av kristen identitet. (NTB)



