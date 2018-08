Verden

Under en pressekonferanse i Genova onsdag sa Conte også at regjeringen vil tilføre 5 millioner euro til et nasjonalt krisefond.

– Dette er en tragedie som er uakseptabel i et moderne samfunn. Denne regjeringen vil gjøre alt som står i dens makt for å forhindre at noe lignende skjer igjen, sa statsministeren.

Han bekreftet at regjeringen ønsker å frata selskapet Autostrade per l'Italia ansvaret for driftingen av broen i Genova. En prosess for å oppheve selskapets konsesjon er allerede i gang.

Mange mennesker omkom da deler av denne motorveibroen kollapset i Genova i Italia. Foto: AP / NTB scanpix

Knallharde angrep

Visestatsminister Luigi Di Maio kom onsdag med knallharde angrep på selskapet Autostrade Per Italia og morselskapet Atlantia.

– I stedet for å investere penger i vedlikehold, delte de profitten. Det er derfor broen falt, hevdet han under et besøk i Genova.

Minst 39 mennesker omkom tirsdag da deler av motorveibroen kollapset og biler og lastebiler styrtet i bakken.

Innenriksminister Matteo Salvini rettet i stedet pengefingeren mot EU. Unionens strenge budsjettregler hindrer Italia i å bruke penger på vedlikehold av infrastruktur og bygninger, mener han.

– Du må alltid be om lov for å bruke penger, sier Salvini til Radio24.

Ny regjering

Mens Di Maio leder populistpartiet Femstjernersbevegelsen, er Salvini leder for ytre høyre-partiet Ligaen.

Etter en lengre periode med politisk usikkerhet dannet partiene ny regjering tidligere i år. Begge partiene er kritiske til EU, og Femstjernersbevegelsen er også kjent for skarp kritikk av store selskaper.

Transportminister Danilo Toninelli, også han fra Femstjernersbevegelsen, mener ledelsen i Autostrade Per Italia bør gå av. Han anklager selskapet for å ta snarveier og for å hente ut milliarder i profitt, mens de bare betaler noen millioner i skatt.

– Hvis ikke de kan ta ansvar for motorveiene våre, vil staten gjøre det, skriver Toninelli på Facebook.

Redningsarbeidere på stedet hvor motorveibroen i Genova kollapset. Foto: Vigili Del Fuoco / AP / NTB scanpix.

– Nøye overvåket

Morandi-broen var kjent som en særegen konstruksjon som krevde mye vedlikehold.

Autostrade Per Italia insisterer på at broen ble nøye overvåket med avansert utstyr i tråd med internasjonale standarder. Ytterligere vedlikehold var planlagt da ulykken skjedde.

Selskapet drifter til sammen over 2.800 kilometer med motorvei i Italia. Morselskapet Atlantia drifter halvparten av landets motorveier, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Atlantia skriver på nettsidene sine at de har brukt 11,4 milliarder euro på forbedringer av italienske motorveier. Summen tilsvarer over 100 milliarder kroner.

I tillegg til veiene i Italia har Atlantia ansvar for motorveier i Brasil, Chile, India og Polen, i tillegg til Mont Blanc-tunnelen i Alpene.

EU-midler

I likhet med Autostrade Per Italia tar EU-kommisjonen avstand fra den italienske regjeringens kritikk.

EU-kommisjonen opplyser at den i april godkjente en investeringsplan for italienske motorveier. Italia kan dessuten dra nytte av milliarder av euro i EU-midler til infrastruktur, ifølge kommisjonen.

Italias regjering får fra flere hold kritikk for å konkludere altfor raskt om hva som forårsaket brokollapsen. Statsadvokat Francesco Cozzi i Genova sier etterforskere vil undersøke om vedlikeholdet av broen var for dårlig – men også om konstruksjonen og byggemåten førte til strukturelle svakheter som gjorde broen sårbar. (NTB)