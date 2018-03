Verden

I går ble det klart at 66 prosent av SPDs drøyt 460.000 medlemmer støtter koalisjonsavtalen med CDU og CSU, som ble klar i februar etter knallharde forhandlinger mellom Merkel og resten av partitoppene.

– Dette var en ekstremt viktig demokratisk beslutning for landet vårt, sa fungerende partileder Olaf Scholz under en pressekonferanse i Berlin i går.

Videre opplyser han at SPD skal utpeke seks navn – tre kvinner og tre menn – til å lede departementene partiet har fått ansvaret for gjennom koalisjonsavtalen. Blant annet har partiet sikret seg det prestisjetunge finansdepartementet.

Merkel gratulerer

Tyskland har vært uten ny regjering i drøyt fem måneder etter valget i september i fjor.

Det er det lengste landet har vært uten regjering noensinne, og landets mektige statsminister Angela Merkel har vært under hardt press. Nå kan hun puste lettet ut.

– Jeg gratulerer SPD med dette klare resultatet, og ser fram til å fortsette samarbeidet om å gjøre landet vårt bedre, sier Merkel.

Merkel og SPD fikk også gratulasjoner fra Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som i likhet med Sveriges Margot Wallström mener den tyske regjeringskoalisjonen er bra for resten av Europa.

– SPDs ja baner vei for ny storkoalisjon i Tyskland. Det er bra for Norge og for et samlet Europa, sier hun.

Skuffelse i splittet parti

På forhånd var det knyttet en del spenning til uravstemningen i SPD, ettersom det har vært sterk motstand mot koalisjonen internt i partiet. Den 28-årige studenten og ungdomspartilederen Kevin Kühnert ledet nei-opprøret, og reiste rundt om i hele Tyskland for å overbevise partifellene om at SPD ikke ville være tjent med å gå inn i en ny storkoalisjon. Både han og resten av koalisjonsmotstanderne i SPD var skuffet over gårsdagens avstemningsresultat.

– Kritikken mot #Groko (Storkoalisjonen) består. SPD må være mer som de har vært de siste ukene, og mindre som de har vært de siste årene, skriver han på Twitter.

– Når det trengs kritikk, skal vi komme med det, skriver han videre.

Smertefulle kompromisser

I åtte av de tolv siste årene har SPD hatt regjeringsmakten sammen med kristendemokratene til Merkel. Det har betydd smertefulle kompromisser som koalisjonskritikerne mener har kostet partiet mange velgere. I valget i september endte oppslutningen på 20,5 prosent, noe som er det dårligste resultatet i etterkrigstiden. Meningsmålingene den siste tida tyder imidlertid på at splittelsen i partiet har vært enda mer skadelig for SPDs oppslutning. På de seneste får partiet kun 17 prosent. Også CDU og CSU gikk tilbake i høstens valg.

Regjeringsdiskusjoner

At SPD stemte ja betyr at Tysklands mektige statsminister kan gå i gang danne sin fjerde regjering. Senere i går møttes Merkel og resten CDU-ledelsen for å diskutere utfallet av SPDs uravstemning. Regjeringskonstellasjonen er ikke klar ennå, men det ventes at Merkel igjen blir utpekt som statsminister og presenterer sin nye regjering når nasjonalforsamlingen møtes igjen 14. mars.(NTB)