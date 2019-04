Pariserne gråter og ber i gatene for den berømte Notre-Dame-katedralen, som i hele kveld har blitt herjet av en voldsom brann. Nødetatene har ifølge NTB opplyst at de ikke vil bruke brannhelikopter i frykt for å gjøre enda mer skade på den eldgamle bygningen, og varaordføreren i Paris, Emmanuel Gregoire, har uttalt at den verdenskjente kirken har fått enorme skader. Nå har UNESCO tilbudt landet hjelp til å gjenoppgygge det kjente landemerket.

– UNESCO står ved Frankrikes side for å redde og gjenoppbygge Notre-Dame, sier Audrey Azoula, generalsekretær i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Katedralen har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1991.